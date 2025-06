Evento em São Paulo apresenta potencialidades do Estado para investidores de todo o Brasil

Roraima foi protagonista de um encontro em São Paulo (SP) que reuniu mais de 100 empreendedores, investidores e especialistas do mercado nacional para apresentar o Estado como uma nova fronteira de oportunidades. O evento é o Roraima em Alta, promovido pela empresa Eneva e pelo RGI Club e realizado no Hotel Renaissance.

Durante o evento, que em ocasiões anteriores e em panoramas gerais já foi concebido como Roraima Invest Day, foram abordados questões estruturais, a estabilidade fiscal, segurança jurídica, indicadores nacionais, onde Roraima aparece como destaque. Nos últimos seis anos, mais de R$ 5,3 bilhões em investimentos foram atraídos para Roraima, com resultados concretos na expansão de setores estratégicos como energia, agropecuária, infraestrutura e turismo. Conforme a Seeai (Secretaria Extraordinária de Atração de Investimentos), a projeção é que sejam investidos mais R$ 5 bilhões no Estado nos próximos anos.

O governador Antonio Denarium foi um dos palestrantes do encontro, destacando os avanços obtidos no Estado nos últimos anos. “Roraima vive um novo ciclo de desenvolvimento econômico, com segurança jurídica, incentivos e infraestrutura crescente. É hora de mostrar ao Brasil que somos parte estratégica do futuro energético, logístico e produtivo do País”, afirmou Denarium.

O CEO da Eneva, Lino Cançado, destacou a importância da energia renovável no período que antecede a interligação de Roraima ao Sistema Nacional de Energia, pelo Linhão de Tucuruí (Manaus–Boa Vista), que ocorreu graças ao trabalho da atual gestão. “De um Estado à beira do colapso, Roraima se tornou uma referência nacional em geração de energia por meio de energia renovável. Roraima é um exemplo para o Brasil”, destacou Lino.

Também estiveram no evento os secretários que compõe o eixo de desenvolvimento que puderam manter conversas com os empresários, mostrando as oportunidades, incentivos e a forma segura de investir no Estado.

Para o secretário da Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação), Marcio Grangeiro, eventos dessa natureza colocam Roraima no radar de investimentos externos. “Fico muito feliz em ver o interesse do Brasil e do mundo por nosso Estado e estaremos de braços abertos para receber cada novo investidor que queira investir, gerar emprego e renda nessa porção tão promissora do Brasil”, argumentou o secretário.

O presidente da Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente), Wagner Severo, destacou a importância do crescimento do Estado com bases sustentáveis. “Roraima é um Estado que vem se destacando no cenário nacional por indicadores que mostram a sua evolução, porém suas bases sustentáveis é a que creditam a Roraima o título de Estado com desenvolvimento sustentável”, frisou Severo.

O secretário de Atração de Investimentos, Aluízio Nascimento, conta que a iniciativa de apresentar Roraima como um hub de novos investimentos foi criada ainda no início da gestão Denarium, quando representantes do governo apresentaram avanços em infraestrutura, regularização fundiária e disponibilidade energética.

“Criamos um projeto chamado Roraima Invest Day. O governador, eu e alguns outros secretários percorremos vários Estados brasileiros, cooperativas, empresas e produtores do setor primário apresentando as potencialidades do nosso Estado. Saíamos ‘apresentando Roraima para o mundo’”, explicou o secretário.

Investimentos colocam Roraima em destaque

A chegada de investimentos externos possibilitou avanços em projetos estratégicos como o leilão de energia realizado em 2019, vencido pela Eneva que possibilitou a instalação da usina Jaguatirica II, a retomada das obras do Linhão de Tucuruí, orçada em R$ 3,4 bilhões, a concessão do Aeroporto Atlas Brasil Cantanhede, em Boa Vista, para a empresa francesa Vinci Airports, e a construção do Porto Seco – parceria entre a Receita Federal e o Governo de Roraima.

Os empresários que chegam a Roraima têm encontrado um ambiente rico em possibilidades. Roraima tem PIB per capita elevado – R$ 33.152 conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – saneamento básico universal e água potável, com a segunda maior rede de cobertura de esgoto do país, também conforme o IBGE, e mais de 30 mil vagas no ensino superior. Somente na gestão atual, 400 km de asfaltamento já foram inaugurados em vias estaduais.

O trabalho do Governo de Roraima também tem garantido o crescimento na área plantada de soja de 28 mil hectares em 2018 para 130 mil hectares em 2024, e um salto expressivo nas exportações, de US$ 15,9 milhões em 2018 para US$ 313,9 milhões em 2024. O Estado também obteve o reconhecimento como área livre da febre aftosa sem vacinação e o controle da mosca-da-carambola, oficializado neste ano.

Houve também crescimento no saldo de empregos, conforme o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), de -449 vagas em 2018 para 6.362 em 2024, e aumento de empresas ativas, de 973 (2018) para (3.966).

O post Evento em São Paulo apresenta potencialidades do Estado para investidores de todo o Brasil apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.