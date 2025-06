A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) promoveu nesta terça-feira, 4, uma reunião de apresentação da chamada pública do PPSUS (Programa Pesquisa para o SUS) para os pesquisadores da UFRR (Universidade Federal de Roraima).

O evento ocorreu no auditório do curso de Enfermagem, onde diversas dúvidas foram esclarecidas aos participantes, além de serem sugeridas melhorias para as próximas edições do projeto. Para a professora Fabiana Granja, do CBio (Centro de Estudos da Biodiversidade), o evento foi bastante esclarecedor em relação a pontos do edital:

“Foi fundamental para nós tirarmos todas as dúvidas quanto ao processo de submissão e até poder dar algumas sugestões para que, nas próximas edições, ele esteja mais adequado à nossa realidade.”

O principal objetivo desta chamada pública é fomentar pesquisas que ofereçam soluções diretas para o SUS (Sistema Único de Saúde) no Estado de Roraima, considerando as necessidades específicas da região por meio dos eixos prioritários: Atenção Primária à Saúde, Saúde Indígena, Saúde Mental e Prevenção, Atenção Especializada e Vigilância em Saúde.

As inscrições seguem abertas até o dia 13 de junho de 2025 e os projetos devem ser submetidos simultaneamente nas plataformas SISC&T (Ministério da Saúde) e SIGFAPERR.

Para mais informações, o interessado pode entrar em contato pelo e-mail dt@faperr.rr.gov.br.

O post Faperr apresenta edital de chamada pública a pesquisadores da Universidade Federal de Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.