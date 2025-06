Guaratinguetá promove Pré-Conferências de Saúde nos bairros como preparação para a Conferência Municipal em agosto

A Secretaria Municipal da Saúde realizará, em agosto, a Conferência Municipal de Saúde, um importante espaço de debate, planejamento e deliberação das políticas públicas de saúde em Guaratinguetá. O evento reunirá gestores, profissionais da saúde, representantes de entidades e a população em geral, com o objetivo principal de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no município, garantindo acesso a serviços de qualidade para todos.

Como parte da preparação para a Conferência, a Secretaria promoverá uma série de Pré-Conferências nos bairros, com o intuito de ampliar a participação popular e democratizar o processo de construção das diretrizes da saúde pública local. Essas ações descentralizadas são fundamentais para ouvir as demandas da população, identificar os desafios enfrentados em cada região e construir soluções coletivas e participativas.

As Pré-Conferências acontecerão sempre das 18h às 20h, nos seguintes locais e datas:

04/06/2025 – Rocinha (Associação do Bairro)

11/06/2025 – Engenheiro Neiva e Vista Alegre (Associação de Bairro ASSABEN)

25/06/2025 – Pedregulho, São Dimas, São Manoel e Colônia (Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – “Igreja Mórmon”)

02/07/2025 – Centro, Tamandaré e Campinho (Espaço Multiuso)

16/07/2025 – Parque São Francisco, Pedrinha, Pingo de Ouro e Santa Luzia (Associação de Bairro do Parque São Francisco)

23/07/2025 – COHAB, Jardim Esperança e Jardim do Vale (Associação de Bairro da COHAB).

A Secretaria Municipal da Saúde reforça a importância da participação da comunidade neste processo. As Pré-Conferências representam um exemplo de democracia participativa, onde cada cidadão tem voz ativa na construção de um SUS mais acessível, justo e eficiente.