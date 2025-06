Conferências escolares, palestras, oficinas e entregas de mudas marcam o mês do Meio Ambiente na Educação

No mês em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, as escolas estaduais realizam as Conferências Escolares Infanto-juvenis pelo Meio Ambiente, que este ano tem o tema “Com Educação e Justiça Climática”.

Além das conferências escolares, as instituições de ensino organizaram uma série de atividades para despertar nos estudantes e na comunidade em geral, a consciência ambiental.

“Tem escolas que estão realizando oficinas voltadas à temática de reciclagem, tem palestras voltadas à educação ambiental de um contexto sustentável. Nós temos feiras de meio ambiente, mostras de projetos voltadas à temática ambiental, como também as conferências de meio ambiente que estão sendo realizadas até 30 de junho”, disse Naiva Pereira Lima, chefe da Divisão de Educação Ambiental da Secretaria de Educação e Desporto.

Programação

Nesta quinta-feira, 5, o Colégio Estadual Militarizado Professora Conceição Costa e Silva, no bairro Jardim Equatorial e a Escola Estadual Indígena Tuxaua Antônio Horácio, na comunidade indígena Boca da Mata em Pacaraima, realizam suas conferências às 10h e às 9h, respectivamente.

Também nesta quinta-feira, 5, a Escola Estadual Antônia Coelho de Lucena promove uma Feira do Meio Ambiente que contará com apresentações diversificadas como jogos digitais, livro sensorial, totens das frutas e mapa tátil-olfativo. Também nesta quinta-feira, 05, o Colégio Estadual Militarizado Senador Hélio da Costa Campos promove oficina e palestras com a participação do 10° Grupo de Artilharia e Campanha de Selva, além de plantios de mudas de Ipê.

Na sexta-feira, 06, haverá entrega de mudas e plantio em canteiros nas Escolas Girassol, Penha Brasil e Mário David Andreazza; palestra com o tema ‘Educação e Justiça Climática’ na Escola Estadual América Sarmento Ribeiro e realização de Conferência Escolar no Colégio Estadual Militarizado Maria Mariselma de Oliveira Cruz, em Mucajaí.

Além disso, até o final do mês, a secretaria de Educação e Desporto por meio do Departamento de Desenvolvimento de Políticas Educacionais promoverá a I Mostra de Educação Ambiental. A data será divulgada em breve.

Conferências seguem até o final de mês

Entre os dias 10 a 30 de junho, as escolas estaduais estarão realizando suas conferências escolares, que fazem parte da preparação para a VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, que será realizada até 15 de agosto.

A ação irá definir os delegados que representarão Roraima na VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, que ocorrerá de 6 a 11 de outubro em Brasília (DF), reunindo os projetos escolares selecionados em todo país.

Confira as datas das Conferências Escolares Infanto-juvenis pelo Meio Ambiente:

Data Escola 10.06 Escola Estadual Indígena Paulo Augusto Silva – Comunidade Indígena Darôra – Boa Vista Rural – 8h30 11.06 Escola Estadual Nossa Senhora da Penha – Vila da Penha –Mucajaí – 8h 12.06 Escola Estadual Hildebrando Ferro Bitencourt -8h Escola Estadual Indígena Sarakayna – Sorocaima I – Pacaraima – 14h 13.06 Escola Estadual Joaquim Nabuco – Uiramutã- 8h30 17.06 Escola Estadual Indígena Inácio Mandulão (Comunidade Indígena Aningal) – Amajari – 8h 18.06 Colégio Estadual Militarizado Mariano Vieira – Normandia – 8h 20.06 Escola Estadual Francisco Julião – Vila Tamandaré – Mucajaí – 8h 26.06 Escola Estadual América Sarmento Ribeiro – 16h 30.06 Colégio Estadual Militarizado Vitória Mota Cruz – 8h

