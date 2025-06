Prefeitura segue com atividades para as famílias durante Semana Nacional do Meio Ambiente

A Prefeitura de João Pessoa segue, nesta sexta-feira (6), com a programação alusiva à Semana Nacional do Meio Ambiente e promove, das 9h às 11h30, no Parque Arruda Câmara, um passeio ecológico, exposição e uma oficina de plantas medicinais para crianças e familiares moradores do Residencial Vista Alegre. Já no sábado (7), será celebrada uma missa na Igreja da Penha, às 7h, com distribuição de mudas de árvores nativas.

Nesta quinta-feira (5), a Secretaria de Meio Ambiente (Semam) promoveu o evento ‘Gestão Humanizada e Ambiental’, no Hotel Manaíra, onde o prefeito Cícero Lucena lançou o Selo de Governança Climática. Ainda pela manhã, o seminário contou com a participação do vice-prefeito Leo Bezerra, que destacou as ações de plantio que estão sendo feitas na região do Centro Histórico. “Cuidar do meio ambiente também é cuidar das pessoas. Mais verde, mais sombra, mais vida para o coração da nossa Capital”, ressaltou.

O secretário de Meio Ambiente da Capital, Welison Silveira, evidenciou a necessidade de somar esforços com todos os setores da sociedade, dos poderes públicos, sociedade civil, para que João Pessoa seja o mais sustentável possível. “Como gestores públicos sabemos que esse é um desafio e estamos preparados, cuidando da preservação e recuperação de nosso patrimônio ambiental, sem perder de vista os aspectos do desenvolvimento sustentável”, salientou.

Já no período da tarde, o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), Dinho Dowsley, instalou um sessão especial proposta pelo vereador Fábio Carneiro. Dinho falou sobre a importância de ampliar as discussões sobre meio ambiente e sustentabilidade. “Sabemos das nossas responsabilidades sobre as questões ambientais e foi extremamente oportuna essa sessão especial, quando nos deslocamos e participamos das discussões com diversos setores da sociedade”, afirmou.

O vereador Fábio Carneiro realçou que a cidade vivenciou uma grande vitória, com o destravamento na Justiça das obras do Parque da Cidade, na região do Aeroclube. “O Parque da Cidade é uma obra fundamental – que vai promover a recomposição de uma área que está degradada, melhorar a mobilidade no entorno e disponibilizar para a população um espaço de lazer. João Pessoa está inserida nas discussões sobre sustentabilidade e meio ambiente e essa é uma das razões de estarmos promovendo essa sessão especial”, revelou.

Sávio França, da Recicle, que representa o programa ‘Computadores para a Inclusão’, do Governo Federal, participou do evento e ressaltou a necessidade de descartar da forma correta os resíduos eletrônicos.

Ricardo Veloso, superintendente da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), destacou as ações que contribuem com a preservação do meio ambiente. “Este ano tivemos a oportunidade de entregar 60 triciclos de carga e implantamos a coleta seletiva em todos os bairros da cidade. Sabemos que há muito o que se fazer, temos que avançar em diversos aspectos, mas estamos trabalhando todos os dias para preservar nossas belezas, recuperar rios, primando por um dos nossos maiores potenciais, que são os aspectos naturais de João Pessoa”, frisou.