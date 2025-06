Processo seletivo para cursos técnicos: confira as informações para a prova  – IFSP

Posted on

O Instituto Cândida Vargas (ICV), integrante da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, está promovendo uma ação especial voltada ao tratamento de mulheres com lesões no colo do útero. A iniciativa começou na tarde desta sexta-feira (21) com um curso de atualização para médicos e, neste sábado (22), seguirá com a realização de cirurgias […]