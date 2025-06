Projetos socioambientais norteiam ações de sustentabilidade da Caer

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira, 5, a Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) destaca suas ações de sustentabilidade baseadas em projetos socioambientais que integram sociedade e natureza. Entre as principais iniciativas estão campanhas educativas, mutirões de limpeza, coleta de óleo usado e incentivo ao uso consciente da água.

A diretora de Engenharia e Gestão Ambiental da Caer, Elizangela Rodrigues, destaca que “a água é um bem natural finito, com valor econômico e crucial para a vida e a saúde.” Segundo ela, a empresa promove atividades para orientar a população sobre o manejo adequado do esgoto residencial, prevenindo transbordamentos que podem causar danos ambientais e à saúde pública.

As ações da Caer são realizadas por meio do NMA (Núcleo de Meio Ambiente), que articula campanhas de conscientização e educação ambiental com a participação de órgãos públicos, empresas privadas e a comunidade. “Apesar da abundância, os recursos hídricos não são inesgotáveis. E a responsabilidade socioambiental deve ser uma postura adotada por todos. Por isso, nós investimos em oficina de saneamento e higiene para imigrantes, visita técnica à ETA com estudantes estrangeiros, palestras e parcerias socioambientais ao longo do ano”, completou a diretora.

Entre os projetos de destaque está a Caminhada Ecológica, realizada anualmente com apoio de voluntários e instituições parceiras. A atividade busca conscientizar banhistas, pescadores e comerciantes sobre a importância da preservação dos mananciais.

Outro programa relevante é o Ecocidadania, que inclui palestras sobre temas como água, esgoto, resíduos sólidos e saúde, além de visitas guiadas à ETA (Estação de Tratamento de Água) do bairro São Pedro. Já o Caer nos Rios mobiliza voluntários para a coleta de resíduos sólidos nos rios Cauamé e Branco, com o apoio de embarcações de pescadores locais e outros parceiros.

O projeto Caer de Olho no Óleo promove a coleta de óleo de cozinha usado, que é destinado a entidades parceiras, como a Indústria de Sabão Glória e paróquias católicas. O material é reaproveitado na produção de sabão por jovens em tratamento de dependência química na Fazenda Esperança, gerando renda e auxiliando na manutenção da instituição.

Além disso, a empresa desenvolve o projeto Reuse, voltado à redução do consumo de papel em suas atividades administrativas, minimizando os impactos ambientais associados à produção e descarte desse material.

Com essas ações, a Caer busca contribuir para a formação de uma sociedade mais consciente e comprometida com a sustentabilidade, alinhando suas práticas ao Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global.

O post Projetos socioambientais norteiam ações de sustentabilidade da Caer apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.