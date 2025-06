ASSISTIR AO VIVO DC United x Chicago Fire, HOJE (08/06), PALPITES, Escalações MLS

A partida entre Colorado Rapids x Austin FC é válida pelo Campeonato MLS, que este ano será chamado de MAJOR LEAGUE SOCCER. Contudo, a bola rola HOJE (08) às 03h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Colorado como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do MLS para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do APPLE TV. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APPLE TV pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Colorado Rapids x Austin FC: Prévia, escalações e palpite para o confronto da MLS

ASSISTIR AO VIVO DC United x Chicago Fire, HOJE (08/06), PALPITES

ASSISTIR AO VIVO New York Red Bulls x Atlanta, HOJE (27/04), PALPITES

No próximo sábado, 8 de junho de 2025, às 03h30 (horário de Brasília), o Colorado Rapids recebe o Austin FC no Dick’s Sporting Goods Park, em duelo decisivo pela temporada regular da Major League Soccer (MLS). As duas equipes buscam se firmar na briga por uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste, o que torna este confronto ainda mais importante.

Colorado busca consistência em casa

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Portland Timbers na rodada passada, o Colorado Rapids tem se mostrado forte jogando em casa. A equipe comandada por Chris Armas venceu as últimas duas partidas como mandante sem sofrer gols e agora busca sua terceira vitória consecutiva no estádio, o que representaria sua melhor sequência caseira de 2025.

Mesmo assim, o setor ofensivo dos Rapids ainda deixa a desejar. Com apenas 18 gols marcados em 16 rodadas, o time é o menos efetivo entre os que estão atualmente na zona de classificação dos playoffs em ambas as conferências. A defesa, por outro lado, tem sido relativamente estável, apesar de figurar entre os dez clubes que mais cedem chances de gol aos adversários.

Austin FC vive jejum preocupante

O Austin FC chega pressionado. A equipe texana não vence há oito partidas pela MLS — sua maior sequência sem vitórias na história do clube. O time de Nico Estevez adota uma postura defensiva, mas a falta de poder de fogo preocupa: foram apenas 11 gols marcados até aqui, o pior ataque da liga.

ASSISTIR AO VIVO Inter Miami x Dallas MAJOR LEAGUE SOCCER MLS 2025, HOJE (27/04), PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Los Angeles FC x St. Louis City MAJOR LEAGUE SOCCER MLS 2025, HOJE (28/04), PALPITES

Jogando fora de casa, a situação não melhora. O Austin não vence longe de seus domínios há cinco jogos e conquistou apenas um ponto nesse período. Um dos poucos dados positivos está relacionado a jogos em que o time marca primeiro — em suas últimas três vitórias fora de casa na MLS, todas ocorreram por 1 a 0 após abrir o placar.

Escalações prováveis

Colorado Rapids:

Hansen; Cannon, Maxsø, Murphy, Travis; Atencio, Larraz; Ronan, Mihailovic, Bassett; Yapi

Desfalques: Zack Steffen (seleção dos EUA), Bryce Jamison (seleção sub-19), Wayne Frederick (suspenso), Kevin Cabral (suspenso), Ali Fadal (lesão).

Austin FC:

Stuver; Gallagher, Svatok, Cascante, Biro; Bukari, Pereira, Sanchez, Wolff; Rubio, Vázquez

Desfalques: Myrto Uzuni (seleção da Albânia), Micah Burton (seleção sub-19).

Palpite para Colorado Rapids x Austin FC

O Colorado Rapids chega mais confiante e conta com o talento de Djordje Mihailovic, autor de sete gols na temporada. Já o Austin FC parece sofrer com falta de confiança ofensiva e depende de uma atuação quase perfeita defensivamente para surpreender fora de casa.

Palpite: Colorado Rapids 1 x 0 Austin FC

A tendência é de um jogo truncado, com poucas chances claras de gol. A maior criatividade dos Rapids no meio-campo e o fator casa devem pesar a favor.

Tags:

MLS 2025, Colorado Rapids x Austin FC, previsão de jogo, escalações MLS, onde assistir Colorado Rapids, palpite Colorado x Austin, Major League Soccer.

Tags: MLS 2025, DC United x Chicago Fire, Palpites MLS, Escalações MLS, Onde assistir DC United, Prognóstico MLS, Futebol EUA, Audi Field, Futebol Norte-Americano