Workshop gratuito de fotografia com celular – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Conectar a tradição com a inovação no artesanato. Uma proposta que pode parecer ousada, mas que abre um leque de opções para artesãos. E foi com o propósito de se interligar com esses novos conhecimentos que diversos profissionais do setor participaram, nesta terça-feira (8), do curso ‘Identidade Cultural e Novos Produtos: conectando tradição e modernidade […]