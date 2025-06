Festival Santa Catarina Canta prorroga inscrições até a próxima sexta e abre nova chance para cantores

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Cantores e duplas de todo o Estado catarinense têm mais uma semana para garantir participação no Santa Catarina Canta – Festival da Música Brasileira. As inscrições, gratuitas, foram prorrogadas até às 23h59min da próxima sexta-feira, 13, após a organização receber diversos pedidos de pessoas que enfrentaram dúvidas durante o processo.

Para participar, é necessário residir em Santa Catarina há pelo menos três anos ou ser natural do Estado. Interessados devem preencher o formulário disponível no site www.santacatarinacanta.com.br, enviar um histórico artístico e um vídeo de performance vocal sem edições, publicado previamente no YouTube ou Vimeo. É permitido uso de playback e não é necessário enviar foto.

O festival contempla todos os estilos da música brasileira (samba, mpb, pop, rock, sertanejo, gospel, entre outros) e está aberto a solistas e duplas, nas categorias geral (a partir dos 16 anos) e infanto-juvenil (de 8 a 15 anos). Os vencedores receberão R$20 mil em premiação e se apresentarão em um dos espetáculos da Camerata Florianópolis na temporada 2025/2026.

A lista dos selecionados também tem nova data: será divulgada no dia 20 de junho. O processo inclui uma avaliação técnica, seguida de seletivas regionais nas sete regiões de Santa Catarina. A primeira seletiva acontece no Extremo Oeste, no final de junho. Em setembro, acontecem as semifinais, e a grande final será em novembro, no Trapiche da Beira-Mar Norte, na Capital catarinense, com show da Camerata Florianópolis e participação de um artista nacional convidado.

Com realização do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), e produção da Camerata Florianópolis, o Festival busca incentivar novos talentos, valorizar a música brasileira e fortalecer a identidade cultural catarinense.

