Smtran reforça segurança no trânsito e garante organização no Boa Vista Junina

O Boa Vista Junina reúne milhares de pessoas na Praça Fábio Marques Paracat e demanda atenção redobrada à segurança viária. Com o aumento do número de veículos e pedestres nas imediações do evento, é fundamental a organização do trânsito, a sinalização adequada e a presença de agentes para orientar a população.

Além disso, com medidas eficazes, é possível proporcionar um ambiente mais seguro, acessível e também acolhedor para quem deseja aproveitar o arraial com tranquilidade. Do mesmo modo, o evento conta com o apoio estratégico da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran).

Diariamente, 45 agentes atuam em pontos estratégicos da cidade, nas imediações de onde acontece a festa. Ela iniciando os trabalhos a partir das 7h, controlando o trânsito nos horários de pico.

“Uma das principais áreas de atuação é o cruzamento da Avenida Major Williams com a Rua Major Manoel Correia. No local, há intenso movimento de veículos e pedestres. A partir das 15h, os agentes iniciam as interdições parciais e provisórias nas ruas adjacentes à praça. Essas interdições são retiradas logo após o encerramento do evento, permitindo a liberação imediata das vias para o tráfego normal de veículos”, explicou a superintendente Municipal de Trânsito, Ednalva Freitas.

Ações educativas na festa junina

Do mesmo modo, a Smtran ainda promove ações educativas. Uma tenda de Educação para o Trânsito está no Boa Vista Junina, funcionando até às 22h, com foco em abordar crianças, pais e demais participantes com informações sobre regras de trânsito e orientações de segurança.

No espaço, os pequenos participam de jogos lúdicos e dinâmicas interativas, como a pista de trânsito educativa, onde aprendem noções básicas de circulação, sinalização e comportamento seguro nas vias. Sempre acompanhadas pelos pais e sob supervisão de servidores.

A diversão e aprendizado estão no Maior Arraial da Amazônia. Tatiane Alencar, servidora pública e mãe da pequena Lia, de 4 anos, participou das atividades oferecidas no local. “São jogos e brincadeiras lúdicas, cheios de informações importantes sobre o trânsito. E a gente se diverte junto com eles e ensina a importância de priorizar a vida e a segurança desde cedo”, disse.

