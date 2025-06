Agência Minas Gerais | De Minas para o mundo: jovens da rede estadual se preparam para intercâmbio internacional promovido pelo Governo do Estado

Relacionadas



Mais de cem estudantes da rede pública estadual de Minas Gerais estão prestes a viver uma experiência única: cursar o segundo ano do ensino médio em escolas de diferentes países, com tudo custeado pelo Governo de Minas. Até domingo (8/6), os alunos participam, em Belo Horizonte, da etapa final de preparação para o embarque, previsto para o segundo semestre deste ano.

Os jovens fazem parte da primeira edição do Passaporte Mineiro do Conhecimento, projeto executado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), em parceria com a Fundação Helena Antipoff (FHA). A iniciativa garante intercâmbio internacional gratuito para estudantes do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) da rede estadual e é pioneira no país em abrangência e impacto social.

Durante o encontro preparatório, os estudantes participam de oficinas, palestras e atividades que abordam temas como adaptação cultural, rotina acadêmica no exterior, acolhimento nas instituições de destino e desafios da vida em outro país. O objetivo é garantir uma vivência segura, consciente e enriquecedora.

O secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, acompanhou as atividades e destacou a importância da iniciativa.



















Sonhos que cruzam fronteiras

Vindos de 57 municípios mineiros, os 107 estudantes foram escolhidos após um processo seletivo rigoroso, que avaliou desempenho escolar, engajamento social e perfil de liderança. Entre eles está Sarah Del Santo, de 16 anos, aluna da Escola Estadual Doutor João Batista Hermeto, em Lavras. Animada com a experiência, ela compartilha suas expectativas.

“Estou indo para a Suíça e quero ver de perto como o país funciona. Eles têm uma preocupação grande com a cooperação internacional. Também quero conhecer os pontos turísticos e me divertir”, comenta.

Mais do que um intercâmbio, o projeto promove uma formação integral. Ao vivenciar outras culturas e idiomas, os estudantes ampliam horizontes, desenvolvem competências socioemocionais e fortalecem a empatia, a autonomia e o pensamento crítico.

Os embarques dos estudantes contemplam destinos como Canadá, Alemanha, Suíça, Austrália, Japão, Costa Rica, África do Sul, entre outros. Todos os custos são pagos pelo Estado: passagens, vistos, passaporte, seguro saúde, hospedagem, taxas escolares e ajuda de custo.

Um projeto transformador

O Passaporte Mineiro do Conhecimento foi inspirado no projeto “Cidadão Global: De Minas para o Mundo”, desenvolvido pela FHA em Ibirité. Com o sucesso da experiência, o projeto foi ampliado em 2024 para todas as 794 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral da rede estadual, alcançando mais de 94 mil estudantes em 450 municípios.

A iniciativa já soma resultados concretos. Na primeira edição, o número de bolsas foi ampliado de 90 para 150, beneficiando todos os finalistas. O investimento total é de R$ 26 milhões.

A segunda edição do projeto já está em andamento e prevê 150 novas bolsas para estudantes do EMTI em 2026. Com investimento previsto de R$ 20 milhões, a nova fase reforça o compromisso do Governo de Minas com a valorização da educação pública e o incentivo à excelência acadêmica.

Entre os dias 16 a 18/6, cerca de 300 estudantes, de todo o estado, selecionados para a segunda etapa da segunda edição, vão participar da Trilha Formativa, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que contará com palestras e oficinas que abordarão temas fundamentados presentes nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).