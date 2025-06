Brasil perde em último compromisso no Rio pela Liga das Nações

Por MRNews



O apoio da torcida que marcou presença no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, não foi suficiente para que o Brasil evitasse o seu primeiro revés na atual edição da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. Isto porque, jogando neste domingo (7), a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães foi superada por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/18 e 29/27) pela Itália.

Após este resultado, no último compromisso da etapa sediada no Rio de Janeiro, a seleção brasileira ocupa a quinta posição da fase preliminar da competição com oito pontos, quatro a menos do que o líder Japão.

Apesar do revés, o Brasil teve a maior pontuadora da partida. E o destaque brasileiro no confronto foi mais uma vez a ponteira Ana Cristina, com 16 pontos (13 de ataque, 1 de bloqueio e 2 de saque).

O Brasil volta a entrar em ação pela VNL feminina apenas no dia 18 de junho, quando mede forças com a Bélgica a partir das 10h (horário de Brasília) em Istambul (Turquia) em seu primeiro compromisso pela segunda semana de disputas da competição.

