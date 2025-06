Seinfra inicia semana realizando serviços em galerias, na iluminação pública e Operação Tapa-Buraco

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) inicia a semana realizando serviços de manutenção na rede de drenagem, iluminação pública e com a Operação Tapa-Buraco. A ação acontece, nesta segunda-feira (9), em mais de 40 bairros de João Pessoa e são realizados diariamente pela Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC) e Diretoria de Iluminação Pública (Dilup).

Os serviços de galerias em execução são: limpeza e desobstrução com retirada de entulho, secagem de Poço de Visita (PV) e rua, que são realizados no Planalto da Boa Esperança, Centro, Cristo, Varadouro, Valentina, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa. Essa manutenção é realizada diariamente para evitar alagamentos nas vias, pois o descarte irregular de lixo impede o escoamento normal das águas da chuva. A Seinfra orienta que o lixo seja descartado nas lixeiras para evitar a obstrução das galerias.

A Operação Tapa-Buraco realiza a recuperação do pavimento nos seguintes bairros: Jardim Cidade Universitária, Mangabeira, Valentina, Água Fria, Cabo Branco, Bairro dos Estados, Tambauzinho, Ernani Sátiro, José Américo, Alto do Mateus, Ilha do Bispo, Tambiá, Varjão, Jardim Planalto, Jardim Veneza, Funcionários, Gramame, Costa e Silva, Mumbaba, Cuiá, Rangel, Cristo, Bairro dos Ipês, Aeroclube, Cruz das Armas, Treze de Maio, Mandacaru, Paratibe, Colinas do Sul, Bancários e Muçumagro.

As equipes de iluminação pública realizam manutenção em Mangabeira I, Valentina, Torre, Expedicionários, João Paulo II, Grotão, Funcionários II, III e IV, Gramame, Distrito Industrial, Bairro das Indústrias, Cidade Verde, Jardim Veneza, Alto do Mateus, Bairro dos Novais e Cruz das Armas.

Atendimento – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.