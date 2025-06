SONORA – Governo de SC amplia margem mínima de importações por Dionísio Cerqueira para 30%

A partir desta segunda-feira, 9, as empresas que fazem importações terrestres para Santa Catarina deverão cumprir uma margem mínima obrigatória de 30% de passagem pelo Porto Seco de Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste do Estado.

O percentual mínimo obrigatório era de 20% desde junho do ano passado.

A regra vale para as mercadorias com incentivo fiscal vindas de qualquer país do Mercosul, com exceção do Uruguai e do Paraguai.

Em média, cerca de 1 mil caminhões entram pelo Porto Seco mensalmente.

Com a mudança, estima-se que o movimento mensal terá um incremento médio de 450 veículos.

Um levantamento da Secretaria da Fazenda aponta que a entrada de cargas por Dionísio Cerqueira cresceu 500% em 2024 comparado a 2023.

O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert, explica as mudanças:

SONORA