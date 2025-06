Governo de Roraima entrega 500 Escrituras Públicas nesta quarta-feira, 11

Na próxima quarta-feira, 11 de junho, o Governo do Estado, através da Codesaima, irá entregar mais 500 escrituras públicas para moradores de conjuntos habitacionais. A ação acontecerá na Escola Estadual Militarizada Irmã Teresa Parodi, no Vila Jardim, a partir das 15h.

Receberão o documento, pelo programa Aqui Tem Dono, os mutuários de seis residenciais: Vila Jardim, Manaíra, Uailã, Auaris, Makunaíma e Pérola, que foram beneficiados com a Portaria 1248/2023 do Ministério das Cidades, que quitou os contratos dos imóveis da Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida que já tinham mais de 50% das prestações pagas.

Esses moradores também foram amparados com o acordo que o governador Antonio Denarium, propôs à Caixa Econômica Federal, 1° Cartório de Imóveis de Boa Vista e Corregedoria do Tribunal de Justiça de Roraima para que fossem dispensados de pagar as taxas cartoriais.

A Codesaima fez campanhas do Aqui Tem Dono onde os moradores comprovaram a aptidão para receberem a Carta de Quitação emitida pela Caixa Econômica Federal. Este documento foi encaminhado ao 1° Cartório de Imóveis de Boa Vista e emitida a escritura pública que será entregue gratuitamente aos moradores.

“São mais de 5 mil imóveis que serão totalmente regularizados, como determinou o governador, Antonio Denarium. Essa ação é fruto de uma grande parceria do Governo do Estado, Cartório de Imóveis, Caixa Econômica e Tribunal de Justiça de Roraima, através da Corregedoria”, afirmou a presidente da Codesaima, Maria Dantas.

CONVOCAÇÃO DE MORADORES

Durante a semana, funcionários da Codesaima notificaram as pessoas aptas a receber a escritura pública.

A coordenadora do Aqui Tem Dono, Karol Costa, convidou os moradores desses empreendimentos a comparecerem na Escola Irmã Teresa Parodi. “Aqueles que receberam convites em suas residências, por telefone ou WhattsApp estão convidados para mais um evento do programa Aqui Tem Dono”, concluiu.

