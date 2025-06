Projeto leva conforto em forma de música ao HMI

As ações do projeto Som da Fé continuam levando acolhimento e bem-estar aos ambientes hospitalares de Roraima. Na manhã desta segunda-feira, 9, foi a vez do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, receberam a visita especial da Banda de Música da Polícia Militar de Roraima.

Idealizado pela PMRR (Polícia Militar de Roraima), em parceria com a Sesau (Secretaria de Saúde), o projeto utiliza a música como ferramenta de humanização e espiritualidade nas unidades de saúde, beneficiando pacientes, acompanhantes e servidores.

A apresentação percorreu setores da maternidade, respeitando o ambiente clínico e promovendo um momento de paz e leveza em meio à rotina hospitalar. “A música é como se fosse uma musicoterapia, e isso incentiva não só o paciente, mas o colaborador a ficar mais sensível, mais calmo, mais alegre. Iniciar a segunda-feira com o Som da Fé na maternidade foi algo maravilhoso, que deixou todos os servidores contentes e felizes”, afirmou o diretor-geral da unidade, Manuel Roque.

O comandante-geral da PMRR, coronel Overlan Lopes Alves, destacou que o objetivo do projeto. “É um projeto que visa a aproximação da Polícia Militar com a sociedade através da música, através do som. E com certeza isso traz paz, traz tranquilidade, traz harmonia, tanto para os servidores dos hospitais, para os pacientes, para as pessoas de modo em geral, que utilizam o serviço público da saúde”, disse.

A assistente administrativa, Ione Rodrigues, contou que se sente mais valorizada e motivada a fazer um bom trabalho com entusiasmo. “Nós que somos trabalhadores e trabalhamos numa instituição de saúde, e precisamos dessa leveza, dessa coisa boa e esse otimismo, que é maravilhoso sempre, e isso está acontecendo nas instituições. Eu me sinto com uma leveza, eu me sinto valorizada e eu tenho certeza que todos também se sentem assim”, ressaltou.

A paciente Thalyta Vitória Araújo Batista está internada na maternidade e ficou contente e emocionada por ser acordada pelo som da banda. “É um momento muito delicado, acho que para todas as mães que estão aqui. E geralmente, como a gente sempre fica dormindo pouco por conta dos remédios, ser acordado assim com o louvor a acalmar mais o coração”, disse a paciente.

