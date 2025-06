Bonito avança na gestão ambiental com trituração de resíduos de podas – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, tem intensificado os serviços de trituração de galhos no município, utilizando um triturador adquirido pelo valor de R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais). A ação tem como principal objetivo reduzir o acúmulo e a concentração de material inerte, como galhos provenientes de podas de árvores, no Aterro Sanitário de Bonito.

O equipamento está em plena atividade nas ruas da cidade, atuando diretamente no recolhimento e trituração de resíduos vegetais gerados pelas podas urbanas. Nesta semana, os trabalhos estão concentrados ao longo da rodovia MS-178, no trecho que liga a cidade ao Balneário Municipal, onde está sendo realizada a poda de árvores e o manejo adequado do material.

Bonito registra uma produção significativa de resíduos vegetais devido às constantes ações de manutenção urbana e cuidados com as áreas verdes. Esse volume elevado representa um desafio logístico e financeiro para o município. Com a utilização do triturador, a Prefeitura organiza melhor a destinação do material, reduzindo o volume enviado ao aterro sanitário e promovendo uma gestão mais eficiente e ambientalmente correta.

Além disso, o material triturado tem aproveitamento sustentável. A Prefeitura mantém uma parceria com a organização Ciclo Azul, responsável por um pátio de compostagem. O material é doado para a produção de composto orgânico, utilizado em jardins, hortas e projetos de recuperação ambiental.