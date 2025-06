Detran-RR inaugura nova agência descentralizada nesta quinta-feira, 12

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) vai inaugurar mais uma agência descentralizada. Será nesta quinta-feira, 12, às 10h. O novo espaço está localizado no Fórum da Cidadania, no Palácio Latife Salomão, no Centro de Boa Vista.

Na nova sala, a população terá disponível os mesmos serviços que são ofertados na sede do Detran e nas outras agências descentralizadas, como coleta biométrica, emissão de débitos, renovação de CNH, transferência de propriedade veicular, agendamento de vistoria, entre outros.

O presidente do Detran-RR, Diego Aragão, disse que essa nova unidade é um grande passo que vai facilitar a vida da população. “Muita coisa dá pra resolver pelo site do Detran [detran.rr.gov.br], mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso e facilidade com tecnologia. Por isso, o atendimento presencial continua sendo importante, trazendo mais conforto e segurança para quem precisa”, afirmou.

A nova agência descentralizada do Detran-RR funcionará com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

OUTRAS AGÊNCIAS – O atendimento presencial é realizado também em outras unidades que ficam localizadas nos seguintes endereços:

Agência Cidade Satélite

Rua Jaime Meirelles, 33

Bairro: Cidade Satélite

Segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 14h

Agência Raiar Do Sol

Rua Três Marias, 139

Bairro: Raiar do Sol

Segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 17h

Agência Casa Do Cidadão

Rua Izídio Galdino da Silva, 2425

Bairro: Senador Hélio Campos

Segunda a sexta-feira

Horário: 7h30 às 13h30

Agência Pátio Shopping

Rua João de Alencar, 2181

Bairro: Cauamé

Segunda a sexta-feira

Horário: 10h às 20h

Detran (sede)

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 4214

Bairro: Aeroporto

Segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 14h

