Governo do Estado assume gestão do Hospital Ruth Cardoso em Balneário Camboriú

Foto: Jonatã Rocha/SECOM

O governador Jorginho Mello, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, e a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, assinaram nesta quarta-feira, 11, o Protocolo de Intenções para o Estado assumir a gestão do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso. O ato foi realizado na Casa d’Agronômica, em Florianópolis.

O acordo firmado com a prefeitura de Balneário Camboriú tem o objetivo de melhorar e qualificar o atendimento na região. A partir de agora, a prefeitura fará uma transição em conjunto com o Governo do Estado com legislações de ambas as partes para concretizar o acordo.

“A gente vai ajudar Balneário Camboriú e toda a região, estamos pensando na população que mais precisa, uma demanda que dura há muitos anos e nós vamos resolver”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Jonatã Rocha/SECOM

Desde 2023, o Estado tem se colocado à disposição do município para apoiar o Hospital Ruth Cardoso, que tem enfrentado dificuldades ao longo dos anos. “Este é um momento histórico para Balneário Camboriú, com o reconhecimento de que o Hospital Ruth Cardoso presta um serviço regional. A Saúde é prioridade para nós, e agora poderemos focar na atenção básica, que é a nossa atribuição. Desde que assumi a prefeitura, tenho trabalhado para isso. Agradeço ao governador Jorginho Mello por ter atendido ao nosso pedido”, afirmou a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan.

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), envia ao Hospital Ruth Cardoso recursos mensais por meio do Programa de Valorização dos Hospitais. O incentivo é para o atendimento de Urgência e Emergência, de leitos de UTI e de maternidade.

Foto: Jonatã Rocha/SECOM

“A partir de agora, vamos avançar na parte da legislação municipal e estadual, com o objetivo de, em breve, publicar um edital para uma nova gestão do hospital. A expectativa é que a transição ocorra até o mês de setembro, em uma ação conjunta entre o Estado e o município. É um pedido do governador Jorginho Mello, priorizar as pessoas com atendimento qualificado e assumindo a responsabilidade”, explica o secretário Diogo Demarchi

