Jovem de 18 anos é presa por envolvimento com o tráfico de drogas em Boa Vista

Foto: Divulgação PCRR



Uma jovem, de 18 anos, foi presa suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Bela Vista, na capital.

De acordo com a Polícia Civil de Roraima (PCRR), a ação ocorreu após a equipe de investigação receber informações sobre a atuação de duas irmãs venezuelanas no comércio de entorpecentes na capital, com indícios de ligação com uma facção criminosa de origem internacional.

Conforme o delegado titular do Departamento de Narcóticos (DRE-RR), Julio Cesar da Rocha, a dupla agia de forma coordenada.

“A partir das diligências, conseguimos identificar o papel de cada uma delas na organização criminosa. Enquanto um fazia as entregas dos entorpecentes, a irmã dela, que está foragida era a responsável pela coordenação da atividade e pela contabilidade do tráfico”, explicou o delegado.

A prisão da jovem

Na tarde de ontem, os policiais realizaram o monitoramento da suspeita, desde o bairro Bela Vista até o estacionamento de um supermercado no bairro Cidade Satélite. No momento da abordagem, a suspeita portava uma mochila feminina contendo dez pacotes de substância análoga à cocaína, escondidos dentro de um pote de creatina.

Após a prisão, os agentes se dirigiram ao imóvel da suspeita no bairro Bela Vista. O local apresentava sinais de abandono repentino. Com o apoio de uma moradora, foi possível acessar o quarto onde residia a irmã da detida. Lá a equipe encontrou porções de skunk, uma agenda com anotações da contabilidade do tráfico e um documento de identidade venezuelano em nome da irmã foragida.

Por fim, todo o material apreendido foi levado à sede da DRE. Além disso, a jovem recebeu um auto em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ela também passou por na Audiência de Custódia.

Fonte: Da Redação