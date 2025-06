Defesa Civil realiza palestra na escola Galhardo – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Nesta quinta-feira (12), a equipe da Defesa Civil, acompanhada do assessor de coordenação política, professor José, esteve na Escola Galhardo, localizada no bairro do Pedregulho, para realizar uma palestra interativa com os alunos do 7º ano.

O tema abordado foram as atividades desenvolvidas pela Defesa Civil, com ênfase especial neste período de estiagem.

Durante a palestra, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os equipamentos utilizados pela corporação, manuseá-los e interagir com a equipe, além de aprenderem sobre a importância da preservação ambiental e os prejuízos causados pelas queimadas irregulares.

Um dos destaques do encontro foi o depoimento do agente Dé, um dos membros mais experientes da equipe, que compartilhou sua vivência e os aprendizados adquiridos ao longo dos anos de atuação na Defesa Civil.

Essas ações reafirmam o nosso compromisso com as futuras gerações, promovendo a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente, o combate às queimadas em nosso município e o conhecimento sobre o importante trabalho desenvolvido pela Defesa Civil.