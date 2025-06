Governo de Roraima concede progressões horizontais e verticais para 159 servidores técnicos administrativos da Educação

O Governo de Roraima concederá progressões horizontais e verticais para 159 servidores técnicos administrativos da Seed (Secretaria de Educação e Desporto). Aprovada pelo governador Antonio Denarium, o anúncio da concessão foi feito pelo secretário de Educação e Desporto Mikael Cury-Rad no fim da tarde desta quarta-feira, 11, após reunião com a Comissão do Subsistema de Avaliação Periódica de Desempenho dos Servidores das Carreiras da Educação Básica.

A Comissão entregou um relatório final contendo as avaliações dos técnicos. Representantes do Sinter (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Roraima) também acompanharam a entrega do documento no gabinete do titular da pasta.

“Entendemos que as progressões são uma valorização e um direito dos nossos servidores, e o governador Denarium preza muito por isso. Ficamos felizes em conceder essas progressões e o próximo passo agora é dar seguimento as demais solicitações que foram realizadas, tanto dos técnicos quanto dos professores”, informou o secretário Mikael.

Serão beneficiados os servidores administrativos, entre eles analistas educacionais, assistentes de alunos, secretários escolares, merendeiros, auxiliar de secretaria, auxiliar de serviços gerais, entre outros.

“Nós elaboramos agora o segundo relatório com as avaliações de 159 servidores que terão direito às suas progressões, sendo horizontais e verticais, a contar de abril e maio, quando completaram os seus interstícios”, explicou a presidente da Comissão, Fátima Souza.

A Portaria concedendo as progressões será publicada nos próximos dias, e os efeitos financeiros serão contados a partir dos meses de abril e maio.

VALORIZAÇÃO

No mês passado, o Governo de Roraima também anunciou o pagamento de progressões verticais e horizontais para outros 633 servidores técnicos administrativos da Seed, cumprindo com a política de respeito e valorização dos profissionais da educação do Estado.

As progressões, sejam elas horizontais (adquiridas por tempo de serviço) e verticais (adquiridas por titulação), são um direito do servidor e estão previstas no PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações) dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Roraima, constante na Lei Nº 1.672 de 2022.

