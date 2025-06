Governo de Roraima realiza Fórum Estadual de Formação Esportiva no mês de julho

Com o objetivo de reunir atletas de diversas modalidades esportivas do Estado, o Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), realizará no dia 3 de julho, no auditório do CAF, a partir das 9h, o Fórum Estadual de Formação Esportiva.

As inscrições são limitadas, gratuitas e podem ser realizadas no site oficial do CBC (Comitê Brasileiro de Clubes) até o dia 26 de junho.

Na programação, haverá palestras com nomes de referência do esporte brasileiro, como Emerson Luiz Appel, de Esportes e Relações Institucionais do CBC, falando sobre “A Importância do Programa de Atletas do CBC”; os embaixadores do Comitê, campeões mundiais e medalhistas olímpicos Lars Grael e Magic Paula; o campeão olímpico e mundial de voleibol André Heller, além do presidente do CBC, Paulo Germano Maciel.

Para reunir os esportistas e debater o futuro da formação de atletas em Roraima e no Brasil, o fórum será sediado pela Seed e pela Associação de Natação Aquática Marinho, que faz parte da Categoria Aspirante Pleno no CBC e atua na formação de jovens atletas no Estado.

Para superar os desafios diários, desde limitações financeiras e estruturais, a técnica da equipe de natação da Aquática Marinho, Teca Marinho, ressalta que a programação do evento será como uma semente plantada para colher no futuro.

“Os temas abordados e os palestrantes de nível nacional vão inspirar as lideranças locais e abrir caminhos para novas ideias. É uma oportunidade de repensar o esporte em Roraima de forma mais justa, inclusiva e profissional. O mais bonito é ver que estamos caminhando juntos, assim ninguém fica para trás. Precisamos olhar com mais sensibilidade para onde o esporte ainda não chegou”, frisou.

Ela ressalta ainda que incentivar as aulas de Educação Física nas escolas até a formação de atletas de alto rendimento, começar com projetos desde a base e dar continuidade ao processo é plantar oportunidades para os atletas e profissionais da área.

Já o diretor do Instituto de Desporto de Roraima, Dinaildo Barreto, destacou a importância da presença do CBC no Estado e os benefícios que a filiação pode trazer aos clubes locais. Com repercussão nacional, o Fórum Estadual de Formação Esportiva será o único a abordar os temas que o CBC vem tratando atualmente em todo o país.

“Esse evento é muito importante principalmente para os nossos clubes, secretários e diretores de esporte dos municípios, porque ele traz informações fundamentais: como se filiar ao CBC, como obter benefícios como passagens, materiais esportivos e até mesmo apoio na elaboração de projetos com órgãos federais”, explicou.

O Comitê Brasileiro de Clubes movimenta bilhões por ano e já conta com mais de 1.700 clubes filiados em todo o país. Aqui em Roraima, apenas dois ou três clubes estão filiados atualmente, e esses já vivenciam os benefícios diretos dessa parceria. Por isso, é essencial divulgar esse caminho para fortalecer o esporte loca por meio do Fórum Estadual de Formação Esportiva.

SERVIÇO

Evento: Fórum Estadual de Formação Esportiva

Data: 3 de julho de 2025 (quinta-feira)

Horário: das 9h às 16h20

Local: Auditório do CAF da UFRR (av. Nova Iorque, 48-188, Bairro Aeroporto)

Inscrições: São gratuitas pelo site do CBC até 23 de junho (segunda-feira).

