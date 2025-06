Secretário e servidor flagrados indo para academia em carro oficial são exonerados; veja vídeo

Foto: Reprodução



O secretário adjunto de Educação, assim como o servidor flagrados indo para a academia utilizando carro oficial foram exonerados. As exonerações estão no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 11 e junho.

Em um vídeo recebido pela reportagem do Roraima em Tempo, o secretário adjunto Marcelo Freitas e o agente de contratação da Seed, Dagoberto Kunzler Machado Júnior, aparecem descendo de um carro oficial e entrando em uma academia no bairro São Francisco.

Na ocasião, Dagoberto acompanhava o secretário que, conforme a denúncia, também é seu amigo pessoal. Além disso, Dagoberto também é genro de Dilma Costa, ex-presidente do Iteraima (Instituto de Terras de Roraima). Em 2014, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RR) o afastou do cargo por diversas irregularidades em licitações na Secretaria Estadual de Saúde (Sesau).

Na terça-feira, 10, ao se posicionar sobre o vídeo, a Secretaria de Educação e Desporto (Seed) disse em nota que iria investigar o caso. E ao comprovar a situação iria exonerar os envolvidos.

Veja o vídeo:

Outro caso

Essa não é a primeira vez que servidores do Estado foram flagrados recentemente em uso indevido de veículos oficiais.

No último fim de semana, um vídeo publicado nas redes sociais de uma policial militar, mostra servidores da Segurança Pública em passeio turístico no Tepequém, na carroceria de um carro oficial do Governo.

A Sesp negou a denúncia, no entanto, a apuração do Roraima em Tempo comprovou, por meio de documento, que o veículo em questão é alugado pelo Governo de uma empresa de Manaus, que também tem contratos com várias Secretarias.

Em contrapartida, diferente do acaso anterior, nesse caso, não houve demissão.

Fonte: Da Redação