Clube do Idoso de Sorocaba tem Festa Junina na próxima quarta-feira (18) – Agência de Notícias

Posted on

Encontro na embaixada de Marrocos com o embaixador Nabil Adghoghi – Fotos: Divulgação /SAN O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, participou de um almoço na embaixada do Bahrein, em Brasília, juntamente com os embaixadores do Marrocos Nabil Adghoghi, e do Kuwait, Talal Rached Abdulaziz. O convite foi feito pelo embaixador do Bahrein, Bader Alhelaibi, […]