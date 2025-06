Edital nº 32/2025 – Seleção de alunos de cursos técnicos integrados e EJA para intercâmbio no Chile – IFSP

Inscrições abertas até 9 de julho; inscreva-se aqui

O IFSP, por meio da Coordenadoria de Relações Internacionais (Arinter/PRX), lançou o Edital nº 32/2025, que visa selecionar estudantes para participar do Programa Institucional de Mobilidade Estudantil Internacional 2025.2 a ser desenvolvido no segundo semestre de 2025, no Chile, junto a instituições parceiras.



Poderão se inscrever estudantes devidamente matriculados nos cursos técnicos integrados que disponham de um índice de Rendimento Acadêmico (IRA) de 7,0 (sete) pontos, ou superior. Serão selecionados(as) até sete estudantes, sendo seis de cursos técnicos integrados ao ensino médio regular e um aluno de cursos técnicos integrados na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Os candidatos deverão encaminhar através do formulário de inscrição, declarações de participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão, além de outros documentos que possam atribuir maior pontuação no processo seletivo.

O objetivo do Programa Institucional de Mobilidade Estudantil Internacional é promover o intercâmbio de curta duração (7 dias) para estudantes brasileiros(as), por meio de visitas às instituições anfitriãs, com participação em seminários, entre outras atividades junto a estudantes e equipe pedagógica das instituições parceiras, executando o plano de trabalho previamente criado para a ação no exterior.

Documentos:

Edital

Formulário de Inscrição

Carta de recomendação