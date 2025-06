NOTA OFICIAL – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Cancelamento de Viagem em Missão Institucional a Israel

A Prefeitura de Guaratinguetá informa o cancelamento da viagem em missão institucional a Israel que contava com a presença do Prefeito Municipal, Junior Filippo. A decisão foi tomada pelas autoridades, por questões de segurança.

O Prefeito Junior Filippo integrava uma delegação de prefeitos do Estado de São Paulo a convite do Cônsul-Geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdeich. O voo previa uma escala na França antes de chegar ao destino, oportunidade em que ocorreu o fechamento do espaço aéreo de Israel. Em virtude dessa medida, a visita foi cancelada.

O Prefeito Junior Filippo e as demais autoridades da comitiva estão providenciando o retorno ao Brasil.