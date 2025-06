Polícia fecha duas fábricas clandestinas de cosméticos no Rio

Posted on

Por MRNews Na manhã da última quarta-feira (09), o Viveiro Municipal Eduardo Domingos Tumuleiro foi palco de uma atividade educativa voltada à preservação do meio ambiente. Vinte alunos da Escola Municipal Durvalina Dorneles Teixeira participaram da ação, que teve como propósito promover a conscientização ecológica por meio do contato direto com a natureza. A programação […]