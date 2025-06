A Sesau (Secretaria de Saúde) participou nesta semana da 12º edição do Contratos Week, evento nacional voltado para gestores públicos que atuam com contratos administrativos. A programação iniciou na segunda-feira, 9, e encerra nesta sexta-feira, 13, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.

“O Contratos Week tem como tema principal a governança nas contratações e a importância da implementação de medidas de gerenciamento de riscos no gasto público, e também melhorias no atendimento do usuário, porque nós fazemos contratações de terceiros para poder executar serviços relacionados à saúde”, afirmou o coordenador de Assuntos Normativos da Sesau, Matheus Melville.

O evento propõe palestras e oficinas práticas, com abordagens atualizadas de acordo com normas recentes e os desafios reais enfrentados no cotidiano do serviço público. Entre os temas da programação estão o uso da inteligência artificial na fiscalização de contratos, centralização de compras, garantias trabalhistas, contratos de eficiência e o novo direito administrativo.

“É muito gratificante o envolvimento da gestão na priorização da capacitação dos servidores em eventos de destina natureza. Estou certo que temos muito a melhorar e agora temos subsídios técnicos para poder adotar melhorias e implementar boas práticas junto da estrutura de toda a Secretaria de Saúde”, afirmou Matheus.

O post Sesau participa de evento nacional para capacitar servidores sobre contratos públicos apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.