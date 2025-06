ASSISTIR Londrina x Figueirense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (15/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Londrina x Figueirense é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (15) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Série C: Londrina x Figueirense terá comando de trio de arbitragem de Roraima

Neste domingo, 15 de junho de 2025, às 16h (horário de Brasília), o confronto entre Londrina e Figueirense, válido pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, terá um destaque especial fora das quatro linhas: a arbitragem será conduzida por um trio da Federação Roraimense de Futebol (FRF). A partida será disputada no estádio do VGD, em Londrina, no Paraná.

O árbitro principal será Daniel Alejandro Hidalgo Blanco, auxiliado por Alex Sandro Quadros Thomé e Márcio Duarte dos Santos, todos representantes da FRF. Esta será a segunda vez consecutiva em 2025 que essa comitiva arbitra jogos na Série C, um importante reconhecimento para a arbitragem do estado de Roraima.

ASSISTIR Ypiranga x Confiança Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (15/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Brusque x Tombense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (15/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

Em entrevista, Daniel Alejandro expressou sua satisfação pela escalação:

“Me sinto muito feliz por mais uma escala na categoria Série C, confiante em minha equipe, que vamos fazer um excelente trabalho e deixar o estado de Roraima no alto da arbitragem. Agradeço a Deus primeiramente por me dar a oportunidade de vivenciar mais uma vez, são mais experiências inesquecíveis, que o futebol nos dá, por conhecer mais uma região e mais um estado do país. É muito importante a arbitragem roraimense chegar até aqui.”

O duelo em campo tem uma tradição marcada pela rivalidade entre paranaenses e catarinenses. O Londrina, time da casa, ocupa atualmente a quinta colocação na tabela da Série C, com 13 pontos, estando firme na briga pelo G8. Já o Figueirense enfrenta uma situação mais delicada, em 14º lugar com 9 pontos, e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento caso perca a partida.

O auxiliar Márcio Duarte destacou a responsabilidade da equipe:

“Satisfatório, vamos com tranquilidade, para fazer um bom trabalho, colaborar com um grande jogo, levando nosso trabalho sério, que começou há alguns anos atrás, a tendência é nossa arbitragem melhorar cada vez mais ainda, com jogos empolgantes e difíceis.”

No currículo dos árbitros, Alex Thomé já soma seis partidas na Série C, enquanto Daniel Alejandro estará apitando seu sétimo jogo na categoria, o segundo consecutivo. Márcio Duarte fará sua segunda aparição na Série C este ano, totalizando sete partidas na carreira nesse nível.

ASSISTIR Ituano x São Bernardo Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

Treze x Santa Cruz de Natal; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Alex Thomé reforçou o agradecimento à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo reconhecimento:

“Agradecemos a Confederação Brasileira de Futebol, por confiar no nosso potencial, e na arbitragem roraimense, que tem capacidade de comandar jogos equilibrados e com bastante rivalidade em campo, resultado do nosso trabalho também prova capacidade do nosso Estado.”

O trio de arbitragem de Roraima será auxiliado pelos anfitriões do Paraná, com o quarto árbitro Andrei da Silva e o analista de campo Antônio Marcos Camargo de Andrade.

Ficha rápida:

Jogo: Londrina x Figueirense

Data e hora: 15/06/2025, às 15h (horário de Boa Vista)

Local: Estádio do VGD, Londrina (PR)

Arbitragem: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (árbitro), Alex Sandro Quadros Thomé e Márcio Duarte dos Santos (auxiliares) – Federação Roraimense de Futebol

Esta designação evidencia o crescimento e a valorização da arbitragem de Roraima no cenário nacional, abrindo portas para que mais profissionais da região ganhem destaque nas principais competições do futebol brasileiro.

– Notícias do Caxias

– Série C 2024

– noticias da Tombense

– Notícias do Sampaio Corrêa

– Notícias do Athletic

– Notícias do CSA

– Noticias do Confiança

Notícias do São Bernardo

Notícias do Botafogo-PB

**TAGS**: Aparecidense, Clube Náutico Capibaribe, Série C

Continue acompanhando a cobertura completa e atualizações sobre a Série C no