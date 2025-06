Arraial de Santo Antônio garante renda e fortalece instituições filantrópicas de Campo Grande – CGNotícias

Por MRNews



Neste sábado (14), durante a terceira noite do 23º Arraial de Santo Antônio, cerca de 5 mil pessoas passaram pela Praça do Rádio Clube. A festa, que reúne tradição, fé e uma programação para todas as idades, também se destaca pela solidariedade. O evento tem papel fundamental no planejamento financeiro de organizações da sociedade civil (OSC) que atuam nas sete regiões urbanas de Campo Grande.

Neste ano, 38 instituições sociais participam da festa com barracas de comidas e bebidas típicas. Toda a renda obtida com a venda dos produtos é destinada diretamente às entidades. Na prática, isso representa a oportunidade de reforçar o caixa, realizar investimentos e, principalmente, garantir a continuidade dos serviços gratuitos oferecidos à população em situação de vulnerabilidade.

Nas barracas, o público encontra de tudo um pouco: espetinho, choripán, cachorro-quente, crepe, pastel, arroz carreteiro, arroz pantaneiro, doces variados, pratos com milho e o tradicional quentão. Cada receita tem o propósito de ajudar a manter viva a missão das instituições participantes.

A Associação Especial de Atendimento à Pessoa com Deficiência Mental, que trabalha com jovens a partir dos 18 anos, utiliza o evento como uma de suas principais fontes de sustento. O coordenador pedagógico da instituição, Alexandre Maluf, explica que os recursos ajudam a cobrir despesas do dia a dia e a manter oficinas profissionalizantes e ações educativas. “É um evento que gera fundos para o atendimento de um público carente, e este ano as vendas estão muito boas”, comemora.

A Associação Campo-Grandense da Pessoa com Deficiência (ACPD), com 45 anos de atuação, participa do Arraial desde a primeira edição. A entidade atende mais de 300 pessoas por semana nas áreas de saúde, assistência e educação. Juliana Lanzarini, representante da ACPD, reforça a importância da arrecadação: “O dinheiro será usado para ampliar banheiros, contratar professores para oficinas e adquirir materiais. Entramos no último minuto, mas está dando muito certo”.

A Escola de Samba Cinderela Tradição do José Abrão, representada por Diogo Miranda Correia, também marcou presença no Arraial. Conhecida pelo trabalho comunitário e pela preparação para o desfile de Carnaval, a escola vê nos eventos uma forma de arrecadação ao longo do ano. “O Arraial chega na hora certa. É uma ajuda fundamental para que a gente consiga fazer um carnaval bonito para a nossa comunidade”, afirma Diogo. E completa: “As vendas estão um sucesso, como sempre”.

Localizada no Bairro Aero Rancho, a Associação de Mães Trabalhando a Inclusão (AMATI) existe há 33 anos e participa do Arraial de Santo Antônio desde a primeira edição. A instituição atende, diariamente, 250 crianças com educação infantil — de 4 meses a 5 anos — além do projeto Despertar, que oferece atividades no contraturno escolar para crianças de 6 a 15 anos.

Durante o Arraial de 2024, a AMATI arrecadou R$ 30 mil e espera repetir o feito nesta edição. Presidente da associação há 12 anos, Sarah Souza de Carvalho explica que a festa é uma das principais fontes de recursos da entidade ao longo do ano.

“Já faz parte do nosso calendário. Com o dinheiro arrecadado no ano passado, construímos cinco banheiros infantis, dois para adultos e instalamos um sistema de monitoramento por câmeras em toda a nossa sede”, conta.

Ela acrescenta que os recursos deste ano já têm destino certo: “Vamos pagar a pintura do prédio e fazer uma reserva para o início de 2026”.

O presidente da Sociedade Espírita Anorran, Durval Cava, também destaca a importância da festa para as atividades e serviços oferecidos pela entidade, que mantém um consultório odontológico, um consultório médico e realiza ações de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade, com a distribuição de cestas básicas e atendimentos a pessoas em situação de rua.

“É uma parceria de longa data com a Prefeitura e a Igreja Santo Antônio, que tem nos abençoado muito. Cada vez que participamos do Arraial, conseguimos arrecadar, em média, de R$ 25 mil a R$ 30 mil. Com os recursos de edições passadas, realizamos grandes obras na nossa sede — uma de 900 metros quadrados, outra de 600 e uma terceira de 250 metros quadrados. Com o dinheiro de 2025, vamos retomar uma obra que está parada há cerca de dois anos e, graças a essa arrecadação, poderemos dar continuidade aos trabalhos, ampliando nossa capacidade de atendimento”, afirma Durval.

Com sede no Jardim Tarumã, o Instituto Manoel Bonifácio também marca presença no 23º Arraial de Santo Antônio. A instituição atende crianças, adolescentes e famílias por meio do projeto “Educando com Música” e do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que beneficia 134 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar.

O presidente do instituto, Nilson Marques, explica que esta é a quinta participação consecutiva no evento. Para ele, o Arraial representa segurança financeira para a execução das atividades ao longo do ano.

“O Arraial nos permite fazer uma projeção para manter despesas essenciais ao funcionamento do projeto, como água, luz, internet e parte do pagamento de colaboradores. Neste ano, além desses itens, também poderemos custear nossa participação em um campeonato em Dourados”, revela.

Programação

A última noite do 23º Arraial de Santo Antônio acontece neste domingo (15), com início às 18h, com apresentação de quadrilha. Às 19h, o cantor Fábio Cunha sobe ao palco com muito forró, e a festa será encerrada pelo grupo Ipê da Serra, a partir das 20h.

