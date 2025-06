Chapecoense x Ferroviária; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Chapecoense x Ferroviária é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (16) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Chape como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Chapecoense x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações do duelo pela Série B 2025

Nesta segunda-feira, 16 de junho, a Arena Condá, em Chapecó (SC), será palco de mais um confronto decisivo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Chapecoense recebe a Ferroviária às 19h (horário de Brasília), em um duelo direto por posições na tabela. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo streaming Disney+.

🔍 Situação das equipes

A Chapecoense, comandada por Gilmar Dal Pozzo, tenta se recuperar da derrota sofrida fora de casa diante do Novorizontino. Jogando em seu estádio, com o apoio da torcida e o conhecido gramado sintético da Arena Condá, o Verdão do Oeste busca somar três pontos para se manter próximo do G-4.

Já a Ferroviária, sob o comando de Vinícius Bergantin, chega embalada após uma vitória emocionante de virada sobre o América-MG. A Locomotiva conquistou seus primeiros três pontos fora de casa nesta Série B e começa a sonhar com voos mais altos na competição.

📺 Onde assistir Chapecoense x Ferroviária?

Transmissão ao vivo : TV fechada : ESPN Streaming : Disney+

: Tempo real: Acompanhe lance a lance pelo ge.globo.com

🧩 Prováveis escalações

🟢 Chapecoense – Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Sem poder contar com o zagueiro João Paulo, suspenso e impedido de atuar por questões contratuais, e com o centroavante Perotti ainda sem regularização, o treinador aposta no atacante Neto Pessoa, recém-contratado.

Provável time:

Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano, Eduardo Doma, Mailton, Walter Clar; Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Giovanni Augusto; Marcinho e Mailson (Neto Pessoa).

Desfalques: João Paulo (suspenso), Perotti (sem regularização)

Pendurados: Bruno Matias, Mailton e Everton

🟣 Ferroviária – Técnico: Vinícius Bergantin

A Locomotiva terá os retornos importantes de Lucas Rodrigues, mas perdeu Quirino e Eric Melo, suspensos. O atacante Vitor Barreto é dúvida após sentir dores.

Provável time:

Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves, Edson Lucas; Ricardinho, Netinho, Thiago Lopes, Albano; Carlão e Thayllon.

Desfalques: Quirino e Eric Melo (suspensos), Denílson (lesão no joelho), Vitor Barreto (dúvida)

Pendurados: Thiago Lopes, Ronaldo Alves, Carlão, Ricardinho, Tárik e Juninho

⚖️ Arbitragem

Árbitro principal : André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistente 1 : Guilherme Dias Camilo (MG)

: Guilherme Dias Camilo (MG) Assistente 2 : Pablo Almeida da Costa (MG)

: Pablo Almeida da Costa (MG) Quarto árbitro : Edson da Silva (SC)

: Edson da Silva (SC) VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

🏟️ Ficha técnica

Jogo : Chapecoense x Ferroviária

: Chapecoense x Ferroviária Data : Segunda-feira, 17 de junho de 2025

: Segunda-feira, 17 de junho de 2025 Horário : 19h (de Brasília)

: 19h (de Brasília) Local : Arena Condá, Chapecó (SC)

: Arena Condá, Chapecó (SC) Rodada : 12ª da Série B do Brasileirão

: 12ª da Série B do Brasileirão Transmissão: ESPN e Disney+

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.