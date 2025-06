Maternidade realiza palestras sobre o método canguru

Reforçando o atendimento humanizado da equipe multiprofissional do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth com os recém-nascidos e suas famílias, a unidade realiza nesta semana uma programação voltada para os cuidados do método canguru.

As palestras sobre o método seguirão até a terça-feira, 17, no auditório da Maternidade, reunindo enfermeiros, médicos e técnicos.

“Nós estamos qualificando e sensibilizando os profissionais para que eles realizem o acolhimento de uma gestação de risco, de um parto prematuro, se esse bebê for encaminhado para UTI, um acolhimento e um respeito pela neuroproteção desse bebê, com contato pele a pele, com cuidados individualizados”, afirmou a coordenadora da Método Canguru no HMI, Márcia Sartor.

Uma das palestrantes é a fisioterapeuta da ala das Orquídeas, Rosana Coeli, que abordou o uso do método canguru logo após o parto para diminuir as chances do bebê ser internado na UTI Neonatal.

“Colocamos essa criança na posição canguru, ou na mãe, ou no pai, e isso tem mostrado excelentes resultados. Nosso objetivo nesse caso é evitar que essa criança vá adentrar a UTI Neonatal, para que ela saia para o alojamento conjunto ou para a ala das Rosas com a mãe e com o pai dela”, destacou a fisioterapeuta.

Mesmo já conhecendo o método canguru ao longo de sua rotina na UTI Neonatal, o enfermeiro intensivista, Adriano de Sousa, participou das palestras com bastante entusiasmo.

“É um assunto bem relevante, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Para mim, especialmente, não é novo, porque eu já venho acompanhando há um tempo, mas aprendemos a cada dia, têm coisas que vão mudando e a temos que estar se atualizando”, ressaltou o enfermeiro.

