SONORA – Santa Catarina e Aomori renovam parceria histórica iniciada em 1980

O Governo de Santa Catarina e a Província de Aomori, no Japão, reafirmaram nesta segunda-feira, 16, a parceria de mais de quatro décadas que une os dois territórios.

A agenda oficial marcou a assinatura de um documento que renova o compromisso de amizade entre as regiões, firmado originalmente em 23 de outubro de 1980.

A cerimônia contou com a presença do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e do governador da Província de Aomori, Soichiro Miyashita, além de autoridades locais, representantes da missão catarinense e lideranças do setor produtivo.

A cooperação entre Aomori e Santa Catarina tem raízes na agricultura, especialmente na introdução de técnicas de cultivo da maçã.

No início da década de 1980, especialistas japoneses colaboraram com produtores catarinenses, fornecendo conhecimento e tecnologia adaptados ao clima da Serra catarinense.

O resultado foi um salto de produtividade e qualidade que consolidou Santa Catarina como o maior produtor de maçãs do Brasil, enquanto Aomori segue como a região líder no Japão, como ressalta o secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen:

O vínculo entre os dois povos também se fortaleceu em momentos difíceis. Em 1983, durante as enchentes que devastaram o Vale do Itajaí, o governo de Aomori prestou apoio humanitário a Santa Catarina, ampliando a relação para além da cooperação técnica e fortalecendo os laços de solidariedade.

A renovação da parceria ocorre no contexto da Missão Internacional à Ásia, liderada pelo governador de Santa Catarina, com passagens por Japão e China, e tem como objetivo fortalecer vínculos estratégicos para inovação, investimentos e desenvolvimento sustentável.