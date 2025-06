ASSISTIR AO VIVO Fluminense x Borussia Dortmund, HOJE (17/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou.

Fluminense x Borussia Dortmund: Onde Assistir, Horário e Prováveis Escalações no Mundial de Clubes 2025

Fluminense e Borussia Dortmund fazem sua estreia no Mundial de Clubes da FIFA 2025 nesta terça-feira, 18 de junho, às 13h (horário de Brasília). O duelo será disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), e promete fortes emoções entre os campeões da América do Sul e um dos gigantes do futebol europeu.

O confronto será transmitido ao vivo pela TV Globo, Sportv, Cazé TV (via Disney+) e DAZN. Para quem deseja assistir online, a Cazé TV também fará a cobertura por streaming — clique aqui para assistir.

📝 Ficha Técnica: Fluminense x Borussia Dortmund

Competição: Mundial de Clubes FIFA 2025 – 1ª Rodada

Mundial de Clubes FIFA 2025 – 1ª Rodada Data: Terça-feira, 18 de junho de 2025

Terça-feira, 18 de junho de 2025 Horário: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Local: MetLife Stadium – Nova Jersey, EUA

MetLife Stadium – Nova Jersey, EUA Transmissão: TV Globo, Sportv, Cazé TV/Disney+ e DAZN

⚖️ Arbitragem

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)

Ilgiz Tantashev (Uzbequistão) Assistentes: Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin (ambos do Uzbequistão)

Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin (ambos do Uzbequistão) VAR: A definir

🟢 Situação do Fluminense

Classificado para o Mundial após a conquista da Libertadores de 2023 sobre o Boca Juniors, o Fluminense inicia sua caminhada no Grupo F com um desafio duríssimo contra o Borussia Dortmund. O técnico Renato Gaúcho inscreveu 31 atletas para a fase de grupos, mas Soteldo está fora por lesão muscular e não deve atuar nesta fase inicial.

Com jogadores experientes como Thiago Silva e Ganso, além de peças ofensivas como Arias e Cano, o Tricolor Carioca espera repetir o bom desempenho que teve na conquista continental.

🟡 Situação do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund chega ao Mundial motivado após campanha de destaque na Europa. Sob o comando de Niko Kovač, o time alemão aposta na força de seu sistema defensivo e na velocidade de jogadores como Adeyemi e Brandt para surpreender os sul-americanos.

✅ Prováveis Escalações

Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Jhon Arias e Germán Cano.

Técnico: Renato Gaúcho

Borussia Dortmund:

Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Julian Brandt e Karim Adeyemi; Serhou Guirassy.

Técnico: Niko Kovač

🏆 Próximos desafios no Grupo F

O grupo do Fluminense cruzará com os classificados do Grupo E nas oitavas de final. Entre os possíveis adversários estão:

River Plate

Inter de Milão

Monterrey

Urawa Reds

O chaveamento prevê que o primeiro colocado do Grupo E enfrenta o segundo do Grupo F e vice-versa, tornando o duelo contra o Borussia essencial para o futuro da equipe no torneio.

📌 Conclusão

A estreia entre Fluminense e Borussia Dortmund será um dos grandes momentos do Mundial de Clubes 2025. Para os tricolores, o jogo serve como teste de fogo para medir forças com uma das grandes potências da Europa. Com transmissão multiplataforma e ampla cobertura, é imperdível para qualquer fã de futebol.

🔔 Fique ligado: terça, 18 de junho, às 13h — Fluminense x Borussia com transmissão ao vivo pela Globo, Sportv, DAZN e Cazé TV/Disney+.

