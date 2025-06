Governo de Roraima lança atendimento psicológico gratuito para profissionais da segurança pública

O Governo de Roraima lançou nesta terça-feira, 17, o Escuta SUSP, projeto que garante atendimento psicológico gratuito, online e sigiloso para profissionais da segurança pública no estado. A iniciativa, promovida pela Sesp (Secretaria de Segurança Pública), contempla policiais militares, civis, penais e bombeiros militares, oferecendo suporte especializado em saúde mental por meio de uma plataforma digital de fácil acesso.

A cerimônia de lançamento foi realizada na sala de reuniões do CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), com a presença de representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Sejuc (Secretaria da Justiça e da Cidadania). A adesão de Roraima ao programa foi formalizada pela secretária de Segurança Pública, Carla Jordanna Rodrigues, durante solenidade no dia 10 de junho, em Brasília, promovida pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública). Com a entrada de mais oito estados, o projeto já abrange 24 unidades da federação.

Para a secretária Carla Jordanna, a iniciativa representa um investimento direto na qualidade do serviço público: “”Cuidar da saúde mental das nossas forças de segurança é essencial para melhorar a segurança pública como um todo. Essa parceria entre o Governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública e Ministério da Justiça é fundamental para oferecer um suporte seguro e sigiloso para os profissionais que estão na linha de frente”, afirmou.

A delegada-geral da Polícia Civil, Darlinda de Moura, destacou o impacto esperado pela categoria: “Na Polícia Civil, lidamos com um índice elevado de estresse e burnout. Esse programa foi pensado justamente para atender às necessidades dos operadores da segurança pública com agilidade, anonimato e conveniência. Acreditamos que a adesão será grande”, disse.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Overlan Lopes Alves, também reforçou a importância do projeto: “Esse projeto vem suprir uma carência histórica da nossa tropa. A saúde mental do policial é um pilar para que ele possa exercer sua função com equilíbrio emocional diante dos desafios da profissão. Estamos cuidando de quem cuida da sociedade”, destacou.

Como funciona o Escuta SUSP

Desenvolvido pela Senasp em parceria com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Escuta SUSP já realizou mais de 11,7 mil atendimentos em todo o país desde maio de 2024. O programa oferece três níveis de atenção: acolhimento psicológico inicial, psicoterapia contínua e promoção à vida, este último é voltado a casos mais delicados, como pensamentos suicidas.

Para utilizar o serviço, os profissionais devem acessar a plataforma do projeto, preencher um cadastro e anexar a carteira funcional como comprovação de vínculo institucional. Após a inscrição, o servidor recebe por e-mail um link para agendamento, podendo escolher o terapeuta e o horário mais conveniente. Todo o atendimento é realizado online, com total sigilo e respeito à privacidade.

O atendimento inicial é feito por psicólogos bolsistas no último ano da graduação, com experiência clínica. Caso o paciente necessite de acompanhamento mais aprofundado, é encaminhado para sessões com psicólogos em nível de mestrado ou doutorado. Para os casos mais graves, como risco de suicídio, o atendimento é conduzido por especialistas em saúde mental e prevenção ao suicídio, com possibilidade de encaminhamento para acompanhamento presencial, se necessário.

