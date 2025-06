Pesquisadores da UFRJ iniciam estudo ambiental na bacia do Rio Formoso e monitoramento seguirá até 2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

Durante a última semana de maio, entre os dias 25 e 31, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) realizaram uma série de visitas técnicas ao longo da bacia hidrográfica do Rio Formoso, em Bonito (MS). A ação marca o início das atividades de campo do projeto “Apoio Técnico e Científico à SEMADESC – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para a realização de Estudos Ambientais e Revisão do Plano Diretor do Município de Bonito (MS)”.

O projeto é fruto de um convênio firmado entre o Governo do Estado, o Município de Bonito e a UFRJ, com foco tanto na revisão do Plano Diretor Municipal quanto na realização de estudos ambientais estratégicos para a gestão dos recursos hídricos da região.

Além da atualização do plano urbanístico, o projeto contempla três grandes metas ambientais:

1. Estudo hidrogeológico das nascentes e do banhado do Rio Formoso;

2. Avaliação da qualidade da água do Rio Formoso;

3. Estudo da capacidade de suporte da bacia hidrográfica, com foco na depuração de poluentes e na carga turística.

Essas metas visam aprofundar o entendimento sobre os processos de recarga, fluxo e contaminação dos aquíferos locais, além de identificar as principais fontes de impacto ambiental. Os dados obtidos servirão de base para subsidiar políticas públicas voltadas à gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos.

Durante a campanha inicial, os pesquisadores realizaram a seleção, caracterização e validação de pontos amostrais para o monitoramento das águas superficiais e subterrâneas. Também foram feitas coletas para análises físico-químicas preliminares e mapeadas as condições de acesso aos pontos de interesse.

Como parte do Estudo de Capacidade de Suporte Turística da bacia, a equipe também promoveu entrevistas presenciais com representantes do setor turístico, com o objetivo de levantar informações qualitativas sobre os atrativos e os fluxos de visitação.

A visita técnica foi complementada pela participação da equipe da UFRJ no Seminário Regional – Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, promovido pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) e pela Prefeitura de Bonito. O evento ocorreu no dia 27 de maio, na Câmara Municipal, e contou com a apresentação dos estudos em andamento.

Os trabalhos de campo continuam ao longo dos próximos 12 meses, com a realização de mais quatro campanhas de monitoramento. As coletas ocorrerão em diferentes estações do ano, possibilitando a análise das variações sazonais e da dinâmica ambiental da região.

Ao final do projeto, será elaborado um diagnóstico completo da bacia, incluindo diretrizes, estratégias de conservação e ações de mitigação para garantir o uso sustentável da água e a preservação dos ecossistemas do Rio Formoso.

EQUIPE DOS ESTUDO AMBIENTAIS DO CONVÊNIO:

Coordenação Técnica:

DSc. Natália Barbosa de Carvalho

Equipe do Estudo Hidrogeológico da Área de banhado e nascentes do Rio Formoso:

Prof. DSc. Gerson Cardoso da Silva Júnior

DSc. Glauco Eger

MSc. Renato Pita

Matheus Delmas (estagiário)

Maria Clara Siqueira (estagiário)

Equipe Estudo da Qualidade da Água do Rio Formoso e Estudo da Capacidade de Depuração de Poluentes:

DSc. Natália Barbosa de Carvalho

Profa. DSc. Eline Simões

MSc. Enrique Choccare

Equipe Estudo da Capacidade de Carga turística:

Prof. João Evangelista

Prof. Tiago Mondo

MSc. Romário Loffredo

Uso do Solo e Geoprocessamento:

DSc. Luiz Henrique Alves