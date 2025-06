Posted on

A CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) informa que nesta terça-feira,19, será feita a substituição do bombeamento na Rua Oiapoc e manutenção no reservatório R4, localizado na Rua Virgílio Giovanaz. Com isso, o abastecimento ficará comprometido ao longo de todo o dia nos bairros Agostini, Salete, Linha Emboaba e Linha Santa Catarina. As atividades […]