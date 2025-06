Semana começa com tempo estável em MS, mas frente fria pode provocar mudanças na quinta-feira

A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo firme em Mato Grosso do Sul ao longo desta semana. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), entre os dias 16 e 19 de junho (segunda a quinta-feira), a previsão é de sol com poucas nuvens em grande parte do Estado.

Essa condição meteorológica ocorre devido à presença do sistema de alta pressão, que inibe a formação de nuvens de chuva, favorecendo um tempo mais seco. Com isso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%, especialmente no período da tarde.

As temperaturas seguem amenas durante as madrugadas e manhãs, com mínimas entre 15°C e 17°C. Já as máximas devem variar entre 28°C e 32°C, a depender da região.

Para quinta-feira (19), o Cemtec indica a aproximação de uma frente fria e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, o que poderá provocar aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas e tempestades isoladas, principalmente no extremo sul do Estado.

Confira as temperaturas previstas por região:

• Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: mínimas entre 15°C e 19°C; máximas entre 23°C e 29°C.

• Sudoeste e Pantaneira: mínimas entre 15°C e 22°C; máximas de 25°C a 31°C.

• Bolsão, Leste e Norte: mínimas entre 14°C e 19°C; máximas entre 28°C e 32°C.

• Campo Grande: mínima de 18°C a 20°C; máxima entre 28°C e 30°C.

Além disso, os ventos devem atuar predominantemente do quadrante norte (norte/nordeste), com velocidades médias entre 40 km/h e 60 km/h, e possibilidade de rajadas acima de 60 km/h em pontos isolados.

A recomendação é para que a população se mantenha atenta aos avisos meteorológicos e adote medidas de prevenção, como a ingestão frequente de água e cuidados com a exposição ao sol nos períodos de baixa umidade.

Taynara Foglia, Comunicação Governo de MS

Foto: Álvaro Rezende