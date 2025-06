Vice-governadora e a secretária do Turismo visitam parque tecnológico nos Açores para ampliar cooperação internacional

Foto: Osvaldo Sagaz / SECOM

Como parte da missão oficial a Portugal, a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, e a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, visitaram o NONAGON – Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha de São Miguel. A agenda marcou o terceiro compromisso do dia da comitiva catarinense em solo português.

O objetivo da visita foi conhecer de perto o modelo de desenvolvimento do parque tecnológico dos Açores, que atua como elo entre setor público, setor privado e instituições de ensino, promovendo inovação e incentivando o empreendedorismo nas nove ilhas do arquipélago. A troca de experiências busca fortalecer os 15 parques de tecnologia existentes em Santa Catarina e ampliar as possibilidades de cooperação internacional.

Durante a visita, também foi discutida a possibilidade de inserção de empresas catarinenses no mercado europeu, utilizando o NONAGON como porta de entrada. A proposta é criar oportunidades para que negócios de base tecnológica sediados em Santa Catarina possam expandir sua atuação internacional a partir dos Açores.

“Santa Catarina já é referência em inovação no Brasil, e agora queremos dar um passo além: conectar nossos parques tecnológicos com ecossistemas internacionais. Em Florianópolis temos o Sapiens Parque que é um orgulho para nós catarinenses quando falamos de tecnologia. Os Açores podem ser um ponto estratégico de entrada para empresas catarinenses na Europa, e essa parceria com o NONAGON tem grande potencial”, afirmou a vice-governadora.

A missão institucional da comitiva catarinense na Europa continua nos próximos dias, com novas agendas voltadas a turismo, inovação e fortalecimento das relações bilaterais entre Santa Catarina e Portugal. Também haverá agenda na Espanha.

“Para nós, toda parceria e qualquer tipo de colaboração que possa nos ajudar a cumprir nossa missão é muito importante. Vemos isso com ótimos olhos e estamos à disposição para colaborar no que for necessário com relação a trocas de experiências nesse ecossistema de tecnologia com o governo de Santa Catarina. Quanto mais abertos estivermos e quanto mais parcerias, tanto nacionais quanto internacionais, tivermos, melhor será para nós e mais próximos estaremos de alcançar nossos objetivos”, reforçou o presidente do conselho de administração do NONAGON, Luiz Almeida.