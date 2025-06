Conif inscreve para a segunda edição do projeto Vozes da Internacionalização – IFSP

Inscrições até 3 de agosto; acesse aqui o edital

O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) divulgou, nesta segunda-feira (16/6), uma chamada pública para reunir textos que irão compor a nova edição do e-book Vozes da Internacionalização: Narrativas de Estudantes e Servidores da Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Os interessados devem submeter seus relatos até o dia 3 de agosto, por meio de um formulário eletrônico disponível no edital de seleção (Edital Conif/AI nº 08).

A publicação reunirá 82 relatos de experiências de internacionalização, como intercâmbio, mobilidade acadêmica e desenvolvimento de projetos liderados pelas instituições da Rede Federal associadas ao Conif. Podem participar estudantes, egressos e servidores vinculados à Rede Federal que tenham participado de ações de internacionalização promovidas pelas instituições de origem ou pelo Conif entre os anos de 2023 e 2025.

O e-book é fruto da colaboração entre o Fórum, a Câmara e a Diretoria de Relações Internacionais do Conif — grupo responsável pela seleção dos textos, por meio de um comitê especial. “Com a nova edição, o Conselho reforça seu compromisso com a valorização da trajetória internacional de sua comunidade acadêmica”, destaca a coordenadora da Câmara de Relações Internacionais do Conif, Oneida Irigon.

Os critérios de seleção incluem autenticidade, representatividade, pertinência temática, diversidade, organização lógica e clareza na redação. As regras, prazos e demais informações importantes podem ser acessadas diretamente no edital.

Reconhecimento

O projeto Vozes da Internacionalização tem recebido destaque internacional. Em setembro de 2024, o Conif foi premiado com ouro na categoria “Cidadania Global” do Prêmio de Excelência da Federação Mundial de Colleges e Institutos Politécnicos (WFCP). A premiação foi anunciada durante o congresso da WFCP, realizado em Montego Bay, na Jamaica. A publicação vencedora reuniu 82 relatos de discentes, egressos e servidores da Rede que vivenciaram experiências internacionais ao longo dos últimos 15 anos. A primeira edição foi desenvolvida em parceria com a Editora do Instituto Federal Catarinense (IFC).

