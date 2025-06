SC lança simulador de Índice de Carência

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

A Secretaria de Estado da Educação lançou um simulador de Índice de Carência (IC) online para os estudantes interessados em concorrer a vagas nos programas Universidade Gratuita e Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense (Fumdesc). Na prática, a novidade permitirá prever a elegibilidade de cada estudante com base nos critérios definidos para concorrer aos benefícios.

“O simulador irá proporcionar mais segurança aos estudantes que, por ventura, podem estar em dúvida sobre seu Índice de Carência e, consequentemente, sobre a possibilidade de ser contemplado com o benefício. Esta é mais uma mudança importante que será fundamental para o aprimoramento do Universidade Gratuita e do Fumdesc, programas idealizados pelo nosso governador Jorginho Mello”, destaca a secretária de Estado da Educação, Luciane Bisognin Ceretta.

Os novos editais do Universidade Gratuita e do Fumdesc, para o segundo semestre de 2025, já estão disponíveis desde segunda-feira, 16. A partir de agora, as renovações, as inscrições e concessões serão realizadas antes do início das aulas. O cronograma, os critérios para cadastramento e requisitos para participar do processo de concessão estão disponíveis nos sites dos programas.

:: Confira abaixo as datas para renovações e inscrições nos dois programas

Renovações (para estudantes já beneficiados)

de 7 de julho, às 14h, até 11 de julho, às 19h

com período para correções de 21 de julho até 23 de julho, às 19h

Inscrições (para novos candidatos)

de 7 de julho, às 14h, até 17 de julho, às 19h

É importante que os estudantes façam a leitura completa dos editais e cumpram os prazos estabelecidos. Após preencher o recadastramento ou a inscrição com atenção, é necessário entregar a documentação comprobatória na instituição universitária.

Além do simulador, há outras medidas já em curso com o objetivo de aperfeiçoar o programa. Entre elas, a ampliação da comissão de fiscalização, com inclusão do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Assembleia Legislativa, Controladoria-Geral do Estado e Polícia Civil, e a criação de um portal da transparência. A SED também implementou um Disque-Denúncias 0800, canal gratuito que funciona de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h30, para receber denúncias e fortalecer o controle social.