GCM recupera peças de bronze furtadas no Cemitério da Saudade – Agência de Notícias

Foto: GCM/Sorocaba

Durante patrulhamento preventivo pela região do Cemitério da Saudade, na madrugada deste sábado (21), a Guarda Civil Municipal (GCM) avistou um indivíduo pulando de dentro para fora do cemitério, que fica na região do Além Linha.

Rapidamente retornaram com a viatura e notaram que o indivíduo carregava uma mochila nas costas. Ao perceber que seria abordado, o homem fugiu e, em dado momento e se desfez da mochila, continuando a fuga pelas ruas do bairro, inclusive pela linha férrea. Todavia, posteriormente, foi detido em um posto de combustível próximo à praça Edmundo Valle.

No ato da abordagem, o indivíduo ofereceu resistência, vindo a cair ao solo com um dos guardas e, pelo fato de ter corrido por muitas vias, estava exausto, vindo inclusive a passar mal depois do fato, sendo encaminhado à UPH Norte.

Recuperada, a mochila que o indivíduo carregava possuía muitas peças de bronze subtraídas do interior do cemitério, bem como ferramentas, como: marreta, talhadeira e outros, os quais foram apresentados no plantão policial e apreendidas pela autoridade, ficando à disposição da justiça.