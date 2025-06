Equipes do “HumanizAção Inverno” acolhem 14 pessoas em situação de rua neste sábado (21) – Agência de Notícias

Posted on

Na próxima segunda-feira (17), a partir das 15:45 está agendada a realização da reunião do COMTUR – Conselho Municipal do Turismo no Hotel Íbis, localizado na Avenida Juscelino Kubitscheck, 1301, Vila Alves, Guaratinguetá-SP. Neste encontro, será discutido temas fundamentais para o planejamento e execução das ações do COMTUR. A pauta da reunião abordará os seguintes […]