NOTA OFICIAL

O Governo de Santa Catarina lamenta profundamente o trágico acidente com um balão de ar quente, ocorrido na manhã deste sábado, 21, em Praia Grande, no Sul do Estado.

O balão transportava 21 pessoas, incluindo o piloto. Até o momento, foram confirmadas 8 mortes e 13 sobreviventes. Não há desaparecidos. A aeronave caiu nas proximidades de um posto de saúde.

“Estamos todos consternados com essa tragédia. As equipes seguem prestando todo o apoio necessário às famílias”, afirmou o governador.

O Governo do Estado está mobilizado para garantir atendimento e assistência às vítimas e seus familiares neste momento de dor.

Florianópolis, 21 de junho de 2025

Governo do Estado de Santa Catarina

Gabinete do Governador Jorginho Mello

