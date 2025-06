Polícia Científica de Santa Catarina identifica seis das oito vítimas fatais da tragédia em Praia Grande

A Polícia Científica de Santa Catarina divulgou a lista oficial com o nome de seis das oito vítimas fatais da tragédia ocorrida em Praia Grande com um balão de ar quente. Seguem os nomes dos corpos identificados por meio do trabalho de perícia até o momento.

CORPOS IDENTIFICADOS ATÉ AS 18H DO DIA 21/06/25: