Atendimento para doenças respiratórias nas UBSs é ampliado

Lucas Brito





Secretaria de Saúde

Com o aumento dos casos de gripe e outras síndromes respiratórias típicas do outono e inverno em todo o território nacional, a Prefeitura de São José dos Campos estabeleceu protocolos para atender a população joseense com mais eficiência e segurança.

As medidas visam instruir os profissionais de saúde, reforçar a prevenção e agilizar os tratamentos, evitando a sobrecarga nas unidades de saúde.

A orientação é para que pessoas com sintomas leves ou nos primeiros dias da síndrome gripal busquem atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve, contribuindo para a fluidez do acolhimento e preservando os serviços de urgência e emergência para quadros clínicos mais graves. Consulte os endereços, horários de funcionamento e telefones de cada unidade no site da Prefeitura.

As unidades básicas contam com assistência específica para esse público, com prescrição de medicamentos e realização de encaminhamentos quando necessários, além de recomendações educativas e reforço da vacinação.

Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais, há triagem qualificada, separação de fluxos e leitos dedicados para casos respiratórios.

Em todos locais, as equipes estão preparadas para receber e cuidar dos pacientes, com estoque abastecido dos insumos e medicamentos necessários, como o Tamiflu, indicado para o tratamento e prevenção da gripe causada pelos vírus influenza A e B em adultos e crianças.

Vacinação

A imunização é a principal forma de prevenção contra o vírus da influenza, evitando complicações e o agravamento da doença. Em São José dos Campos, a cobertura vacinal está baixa: apenas 47,27% do grupo prioritário (gestantes, crianças e idosos) se imunizou.

A campanha, ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de idade, prossegue de segunda a sexta-feira com todas as 40 UBSs Resolve e as 5 Unidades Avançadas abertas para vacinação, que se encerra uma hora antes do fechamento da unidade.

Para que a população tenha mais praticidade, a Prefeitura lançou o Vacina Rápida, serviço digital onde os munícipes podem conferir as 20 UBSs Resolve com atendimento mais ágil naquele momento. Além deste ranking, o tempo médio de qualquer UBS da cidade pode ser consultado pelo telefone 156, que continua disponível como canal de atendimento.

O Colégio Tableau (Rua Claudino Pinto, 85-93, Centro) também segue aberto para vacinação no período noturno, das 19h às 21h30, para maiores de 18 anos.

Desde 1º de abril até esta segunda-feira (23), 170.022 doses já foram aplicadas para todos os públicos no município.

Em 2025, a vacina contra o vírus influenza foi incorporada ao Calendário Básico de Vacinação, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

Além de tomar a vacina, é preciso tomar outros cuidados, como:

Higienização frequente das mãos e objetos

Manter o ambiente arejado

⁠Beber bastante água e manter-se hidratado

Ter uma alimentação saudável e rica em frutas, verduras e legumes

Manter o ambiente domiciliar limpo e livre de poeiras e mofos



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Saúde