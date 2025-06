Escolas estaduais mobilizam alunos para participarem de concurso de desenho e redação da CGU

Escolas da rede estadual de Roraima mobilizam alunos dos ensinos Fundamental, Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos) para apresentar trabalhos para a 14ª edição do Concurso de Desenho e Redação da CGU (Corregedoria Geral da União). O certame está com inscrições abertas até o dia 1° de setembro.

Sob o tema “O clima está mudando! E você?” e com inscrições abertas no site de concursos da CGU, o concurso se divide nas categorias “Desenho”, para estudantes do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental I, “Redação”, para alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental II e “Escola Cidadã”, onde as escolas participantes enviem seus projetos de incentivo e participação na competição.

Nas escolas, estão sendo realizados os trabalhos de desenho e redação dos estudantes, para que sejam selecionados os representantes do Estado. O objetivo é despertar o interesse por temas relacionados à ética, cidadania e a participação social. A chefe da Divisão de Educação Ambiental da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), Naiva Pereira Lima, destacou que o projeto reforça a política voltada à educação ambiental.

“A Secretaria de Educação vem desenvolvendo ações voltadas ao ambiente escolar, então a questão das mudanças climáticas tem sido um debate constante no espaço da escola. E essa temática e esse concurso de redação e desenho vem fortalecer esse trabalho e essa discussão que vem acontecendo no espaço da escola”, ressaltou.

O superintendente da Controladoria em Roraima, Alessandre Pinagé, explicou que a competição tem um impacto real e duradouro nas instituições escolares e nos alunos de todo o Brasil. “A participação de Roraima no concurso é uma iniciativa que consideramos extremamente positiva e estratégica. Ela se alinha diretamente com o nosso objetivo de fomentar a integridade e o controle social desde a base, que são pilares essenciais para a formação de uma sociedade cada vez mais comprometida com as questões públicas e o bem-estar de todos”, disse.

Divulgação nas escolas

A divulgação do concurso é feita em grupos de professores e gestores em aplicativos de mensagens, após feito o processo de divulgação pela CGU para a Seed e, a partir disso, o concurso é divulgado na sala de aula para os estudantes interessados. A inscrição dos projetos escolhidos nas escolas é feita pelos próprios professores.

A Seed também apresenta o projeto aos coordenadores pedagógicos, que levam as informações para serem discutidas nos encontros pedagógicos das escolas. Os professores também pesquisam mais sobre o tema para repassar mais informações aos alunos.

Cronograma e premiações

Entre os dias 2 de setembro e 3 de novembro, após o período de inscrição, os trabalhos enviados de todo o Brasil inscritos na 14ª edição do Concurso de Desenho e Redação da CGU serão processados no sistema e submetidos ao julgamento da Comissão Avaliadora da competição.

No dia 15 de dezembro, será publicado no Portal de Educação Cidadã da CGU o resultado final do concurso. Já no dia 30 de abril de 2026, será realizada a premiação oficial, a ser organizada pela Controladoria.

Para as categorias “Desenho” e “Redação”, serão premiados um trabalho de cada modalidade. Os alunos e professores premiados receberão um Certificado de Premiação e Reconhecimento emitido pelo órgão federal e um notebook. A mesma premiação será dada à cada um dos 17 vencedores da modalidade “Escola Cidadã”.

