Joguinhos Abertos de Santa Catarina define todos os classificados para a etapa estadual 

No último fim de semana foram definidos todos os classificados para a etapa estadual dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Durante o mês de junho, o estado de Santa Catarina foi palco de quatro etapas que aconteceram com as competições da regional sul, regional oeste, regional centro-oeste e regional leste-norte.

As duas últimas regionais que estavam em andamento foram nos municípios de Fraiburgo (centro-oeste) e Canoinhas (leste-norte) e que definiram os seus campeões gerais e classificados no domingo, 22. Entre os dias 11 a 15 de junho, São José (regional sul) e Maravilha (regional oeste) já recebidos as respectivas competições.

“Os Joguinhos Abertos de Santa Catarina realmente tem um impacto muito positivo no esporte do estado por se tratar de um evento ao qual já conhecemos muito bem tamanha a sua tradição. Agradecer aqui aos quatro municípios que foram sedes das competições nas últimas semanas e reforçar que a Fesporte vem se esforçando ao máximo para auxiliar na estrutura, além de realizar o aporte financeiro com antecedência ao início dos jogos seja qual for o evento”, explica Jeferson Batista.

Etapa estadual

“Agora o foco é na etapa estadual de Rio do Sul entre os dias 21 de julho a 1º de agosto. Estamos em contato com a prefeitura local desde o início do ano e no período de menos de um mês vamos iniciar novamente mais uma etapa estadual dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina e manter cada vez mais viva a tradição deste evento. O esporte catarinense vive os Joguinhos e que a edição de 2025 seja mais um belo capítulo desta linda história”, conclui.

Assessoria de Comunicação da Fesporte

Jornalista Guilherme Brazzalle

E-mail: guilherme@fesporte.sc.gov.br

Telefone: (48) 99190-9994